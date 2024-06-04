Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan Tevfik Soy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu acı haberi duyurdu.

Zonguldak'ın Gelik işletmesinde saat 12.15'te meydana gelen göçükte, Tevfik Soy adlı işçi ağır yaralandı. Olay yerinde bilinci kapalı olan Soy, arkadaşlarının ve ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı

Göçüğün ardından hastaneye gelen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Saat 12.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu işletmesinde bir göçük meydana geldi. Göçüğe üç işçi kardeşimiz maruz kaldı. İkisi kaçarak kurtuldu. Tevfik Soy isimli işçimiz göçük altında kaldı. Bilinci kapalı olan Soy, saat 13.50'de göçükten çıkarıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tevfik Soy'a Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve tüm madencilerimize başsağlığı diliyoruz. Diğer işçilerin durumu iyi, onlara büyük geçmiş olsun."

Evli ve iki çocuk babasıydı

Evli ve iki çocuk babası olan Tevfik Soy, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda madenci olarak çalışmaya başlamıştı. Ailesi, acı haberi aldıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi ve Vali Hacıbektaşoğlu taziyelerini iletti.