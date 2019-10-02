İzmir Lokması

Toplumumuzda özellikle tatlı anlamında oldukça farklı lezzetlerin yer adlığını biliyoruz. Bu lezzetler özellikle damak tadına hitap eden ve herkes tarafından sevilen türlerdir.

Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça fazla rağbet görmektedir. Turistlerin “Türk Tatlısı” olarak tabir ettiği ve sadece yemek için buraya geldiği birçok lezzet bulunmaktadır. Bu lezzetler ülkemize özgü olmakla birlikte birçok ülkede de yapımı gerçekleşmektedir fakat ülkemizde ki lezzet hiçbir bölge de yakalanamadığı için buraya olan talep her zaman yüksek olmuştur. Bu lezzetler arasında en fazla talep edilen ise “Lokma Tatlısı” olmuştur.

Lokma tatlısının yapımından servis edilmesine kadar geçen sürede, insanların sabırsızlıkla hazırlanmasını beklemesi ayrı bir lezzet katıyor olsa da, İzmir lokma lezzetinin yenmesi ayrı bir durumdur. Lokmanın yapımı sırasında uygulananların temel olarak incelenmesi söz konusu olduğunda aynı şeylerin yapıldığı bilinmektedir. Osmanlı saraylarında kendisine yer bulmuş olan bu lezzet özellikle halk arasında daha fazla talep görmüştür. Bir saray tatlısı olarak isimlendirilmesiyle de lezzetinin ne kadar güzel olduğu da ayrıca ispatlanmış olmaktadır.

Lokma tatlısının genel anlamda iki farklı görünümü bulunmaktadır. Bunların elde edilmesi için iki farklı döküm şekli kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi olan saray lokması dökümünde ortası delikli, yuvarlak bir tatlı görüntüsü elde edilmektedir. İkinci şekil olan İzmir lokma dökümünde ise top benzeri yuvarlak bir görüntü elde edilmektedir. Toplumumuzda genellikle İzmir lokma dökümü olarak bilinen bu türün daha fazla talep gördüğü bilinmektedir.

İzmir’in önemli bir kültürü haline gelmiş olan bu tatlı, özellikle dini günlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Dini günlerde ve gecelerde İzmir’in merkezi noktalarında ya da büyük camilerin önünde hayır için lokma tatlısı dağıtıldığı görülmektedir. İzmir lokmacı ları tarafından tarifine uygun olarak hazırlanan bu lezzetler, küçüklü büyüklü herkes tarafından sevilmektedir. Dini günlerle birlikte özellikle düğün, nişan ve sünnet törenleri gibi eğlence günlerinde de dağıtılmaktadır. Çoğu zaman festivaller, törenler ve fuarlarda da dağıtılması sağlanmaktadır. Ülkemizin tanıtılması adına yurtdışında gerçekleştirilen çoğu etkinliğin vazgeçilmez tadı olarak yer almaktadır.



