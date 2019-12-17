Kıbrıs’ta satılık ev nerelerde?

Son zamanlarda Akdeniz’in popüler destinasyonu konumunda olan Kıbrıs’ın Ülkemize yakın olması ada atmosferi ve doğası severler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Kıbrıs’ın 6 ilçesinden en kalabalık şehri başkenti de olan Lefkoşa’dır. Tatilcilerin en çok tercih ettiği yer ise Girne olmaktadır. Yaz aylarında Türk ve diğer yabancı uyruklu turistlerin gözdesi konumunda olan Kıbrıs, sosyoekonomik yapıdan genç bir nüfus sahibi. Kıbrıs Gelişmekte olan emlak piyasası ile yatırımcılara önemli fırsatalar sunuyor. Geçtiğimiz son üç yılda hız kazanmakta olan konut projeleri ilgi görmeye devam ediyor. Konut ve arsaların uygun fiyatta olması Kıbrıs satılık ev arayanların ve gayrimenkul yatırımı yapanların sayısını arttırıyor.

Kıbrıs’tan Ev almak İçin 5Neden

Yaşam Standartları

Kuzey Kıbrıs’ta yaşamaya başlayan emekli kişiler ve aileler İngiltere’deki emeklilere göre daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini söylemektedirler. Aldıkları emekli maaşı ile daha yüksek standartlarda alım gücüne sahip oldukları için Kıbrıs’ı güven verici bir yer olarak görmektedirler.

Doğa Güzelliği

Daha öncede bahsettiğimiz gibi Kıbrıs adasının yönetiminde en çok önem verilen disiplinlerden biri doğa ve tarihi güzelliğinin korunması üzerinedir. Dört mevsimi bir arada yaşayan Kıbrıs, İklim özellikleri bakımından Akdeniz iklimine sahiptir. Akdeniz kıyıları oldukça temizdir.

Sosyal Aktiviteler

Kıbrıs’ta iş ve eğlence arasında mükemmel bir denge bulunmaktadır. Yerliler çok çalışkan insanlardır ancak aynı zamanda gülümsemeleri hiç eksik olmaz. Aileleri ve arkadaşları ile ne zaman hayatın tadını çıkaracaklarını iyi bilirler.

Eğitim

Kuzey Kıbrıs’ta iş olanakları olduğu kadar okullar, üniversiteler, iyi finanse edilmiş hastaneler ve sağlık tesisleri de bulunmaktadır. Çocuğunuzu eğitmek için çok çeşitli okullar mevcuttur. İstediğiniz standartlarda çocuğunuzun eğitim almasını sağlamanız oldukça kolaydır.

Oturma İzni

Herkesin de bildiği gibi Avrupa ülkelerinde oturma izni almak epey zordur. Kıbrıs’ta satılık ev bulmanız ve yerleşmeniz, sizin kısa sürede oturma iznine sahip olmanızı sağlıyor.







