"SUÇ İŞLİYORLAR"

Yapı kayıt belgesi alınırken suç işlendiğini anlatan CHP'li Polat, "1977'de Kemalpaşa Örnekköy'de bir tavuk çiftliği hikayesinden başlıyoruz. Bu renkler evrakta sahteciliğe konu olan renkler. Bir de Bilal'in evi var, 'Bekçi evi'. Bunun da neye dönüştüğünü göreceğiz. Burada söz konusu şirket var. Bu şirket, Bilal Kırkpınar ve babasına ait bir şirket. Genel Müdürlüğünü de Bilal Kırkpınar yürütüyor. Esas konu Bilal üzerine kurulu bir hikaye. 27.11.2018'de Bilal Kırkpınar'ın babası Hatim Kırkpınar'ın TC'si üzerinden devlete bir başvuru yapılıyor. Çıkartılmış olan imar affı çerçevesinde 12 adet yapı kayıt belgesi alınıyor. Bilal'in evi de 13. oluyor. Bu yapı kayıt belgeleri alındıktan sonra imar affından faydalanıyor. Burada insanların yaşadığını iddia ediyorlar. Burası tavuk çiftliği değil, 97 adet bağımsız binadır diyorlar. Yani yapı kayıt alırken bile suç işliyorlar" dedi.

"İPTAL EDİLMESİ TALEP EDİLİYOR"

Polat açıklamasının devamında, "2019 tarihinde CHP'nin Bayraklı'yı alacağının anlaşılması üzerine güçlendirme ruhsatı alıyor. Arkasından CHP'li belediye seçimi kazanınca var olan şikayetleri değerlendiriyor. O zamanın Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı girişimlere başlıyor. Bunun tespitinin yapılmasını talep ediyorlar. Kırkpınar süt ürünlerine, 'olmayan imalatlar yapıyorsunuz' diye ihtarda bulunuyorlar. Sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı denetimler sonucunda Kemalpaşa Belediyesi'ne bir yazı yazıyor. Yazısında, "Yapı kayıt belgesi için yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında suç suyurusunda bulunulur" ve "Yapı kayıt belgesi düzenleme safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında yalan beyan başlıklı madde uyanınca suç duyurusunda bulunun' diyor. Kemalpaşa belediye başkanlığı suç duyurusunda bulunuyor ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazı yazıyor. Yazısında, 'Bu bulgularla birlikte ve yapı kayıt belgesi sırasında konulmuş fotoğraflarla birlikte iptali gerekmektedir' diyor. Yani yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesini talep ediyor" ifadelerini kullandı.

"YIKIN TALİMATI VERİLİYOR"

Bölgenin korunması gereken tarımsal alan olduğunu vurgulayan Polat, "Bu bölgeyi tanımlamak gerekiyor. Büyük ova dediğimiz tarımsal bir alanda yapılan bir imalat. Korumamız gereken tarım alanlarında imalat yapmışlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan müraacat sonrası müdürlük ivedilikle karar veriyor. Bu karar verildiğinde Bilal bir arkadaşıyla AKP Genel merkezinde sohbet ediyor. Evine gelen tebligattan haber alıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu yapı kayıt belgelerini iptal ettiğini duyuyor. 'Belgenin hükümsüz olduğu değerlendirildiğini ve iptal edildiğini söylüyor' ve 'yıkın burayı' diyor. Bunu gerekçelerindirken de göreceğiniz üzere bir tadilat yapılmadı. Bu alan tamamen yıkıldı ve yıkılanın yerine yenisi yapılıyor. Bir suç işliyorlar. Yapı kayıt belgesinin geçerli olabilmesi için bir şey yapmaları gerekiyor. Bu arkadaş güçlendirme ruhsatı aldıkları için mahkemeye başvuruyorlar. İptal olan ruhsatın geçerli hale gelmesi için. Mahkeme ise siz 'usulsüzce inşaat yaptınız' diyerek bu talebi reddediyor" diye konuştu.

"BİLAL'IN KORUYUCU MELEĞİ"

Harabe bir alanın sonrası villalara dönştüğünü ve bu villarlardan birinin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar'a ait olduğunu anlatan CHP'li Polat, "Bu ev Bilal Kırkpınar'ın evi. Bilal ise Bayraklı Belediye Başkan Adayı. Az önce köhne yapının döndüğü hal bu. Tam organize işler İzmir sarmalı. Bekçi kulübesi malikane oluyor. Bu arkadaş bu haberi aldığında AKP Genel Merkezinde 90. bağımsız bölümün pazarlığını yapıyordu. O tarihte bunların her biri 7 milyona satılıyor. Onlar 6 milyona anlaşıyorlar. Kime satılıyor Bilal'in koruyucu meleğine. Bu yapı kayıtın iptali sonrasında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünü hışımla arıyorlar. Ömer bey bir karar veriyor. 'Yık' dediği yapının yapı kullanım izinlerinin geçerli olduğunu söylüyor. Mahkemenin iptal ettiği yeri yeniden Ömer bey yukarıdan gelen bir telefonla canlı hale getiriyor" ifadelerine yer verdi.

"1,8 TRİLYONLUK VURGUNDA VALİ VE KAYMAKAM DETAYI"

Bahse konu vurgunun 1,8 trilyon olduğunu aktaran Polat, "91 tane villa. Bu vurgun yalanla dolanla, devletin arkasından dönerek yapılan bir vurgun. Biz buna sarmal dedik ya, nasıl meydana geldiğine de bakmak lazım. O evlerde dönenim Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kaymakamı da at biniyorlar. Bu kaçak yapıya ilgili nitelikli dolandırıcılıktan dolayı bir yurttaş suç duyurusunda bulunuyor. Bu inşaat alanında yüzlerce insan mağdur. Peyzaja katkı vermedikleri için evlerine giremeyenler, parasını alamayan taşeronlar" dedi.

KARŞIYAKA ADAYI YAPILARI DENETLEYEN ŞİRKETİN SAHİBİ

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'nun yapıları denetleyen yapı denetim şirketinin sahibi olduğuna dikkat çeken CHP'li Polat, "Bu kaçak yapının bir figürü daha var İzmir'in yakından tanıdığı bir arkadaş. O da Karşıyaka AK Parti Adayı. Kendisi de bu yapının denetimini yapan şirketin sahibi. Buradan bir çağrıda bulanayım. Beni dava etsinler. Organize şube para hareketlerine, SMS'lerine baktığı zaman bu dava eğlenceli hale gelecek. Savcılığa da baskı yapılıyor. Bilal'in abisi koruyor ve sürecin uzatılmasını istiyor. Bilirkişi raporunu beğenmiyorlar. Onların da bulguları bu bilirkişinin bugularından ağır olacak. Bilir kişi raporunda, "Fotoğrafta anlaşılan kümesten ev olmaz " diyor. Bu dosya da bekletilyor" dedi.

HAMZA DAĞ'A MI TAHSİS?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın da kaçak alanda ata bindiği fotoğrafı gösteren Polat, "89 ve 90 nolu bağmsız bölümün kime tahsis edildiğini ve hamza Dağ'ın burayı alıp almadığını sormak isterim" ifadelerine yer verdi.

"BAŞKAN ADAYLARININ YARGILANMASI GEREKİYOR"

Çağrıda bulunan Polat, "Büyük adanın katledilmesine izin verilmesin. İzmirli gözü dönmüş rant çetelerine geçit vermesin. Bu kentte şehr-i emin olmak isteyen daha gelmeden neler yaptı. Bu tablo ibretlik bir tablodur. Bu belgeler ve fotoğraflar devletin kayıtlarında vardır. Bu sebeple vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu proje rant bir projesidir. Bu proje sahte belgelerle suç içeren bir projedir. Bırakın belediye başkan adayı olmayı bu insanların adliye koridorlarında yargılanıyor olması gerekiyordu. Vatandaşlarımız bunlara geçit vermesin" dedi.