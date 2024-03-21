İzmir Valiliği, geçtiğimiz pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Nevruz Mitingi'nin ardından yapılan kamera ve görüntü incelemelerinde suç unsuru slogan atan ve terör örgütünün flamalarını taşıyan 82 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik sırasında gerçekleşen bu gözaltılar, güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucunda gerçekleşti. İzmir Valiliği, etkinlik esnasında suç unsuru bulunan slogan atan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşıyan şüphelilerin tespit edildiğini ve gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınan kişilerin ne tür suçlamalarla karşı karşıya olduklarına dair detaylı bilgi verilmezken, güvenlik birimlerinin soruşturmanın devam ettiğini belirttiği öğrenildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda, DEM Parti organizesinde 17.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen nevruz etkinliği ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince etkinlik sonrasında yapılan kamera ve görüntü incelemelerinde, etkinlik esnasında suç unsuru slogan attığı ve terör örgütünün sözde flamalarından olan bez parçası taşıdığı tespit edilen toplam seksen iki (82) şahıs 21.03.2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Yakalanan şahıslarla ilgili adlî işlemler sürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."