Müfreze Arama Kurtarma Derneği (MAK) ve Acil Cevap ve Eşitlik Derneği (ACE-DER) 23 Nisan’ı Hatay’da depremzede çocuklarla kutlamak için kolları sıvadı.

MAK ve ACE-DER yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra bölgeyi terk etmediklerini Arama Kurtarma faaliyetlerinden sonra İnsani Yardım faaliyetlerinin hızlıca başladığını ve devam ettiğini bildirdiler. 6 Şubattan bu yana bölgede su deposu, saha dağıtımı, aşevi, okul projesi faaliyetlerini tamamlayıp, hale hazırda yürüttükleri yardım projelerinin de devam ettiğini söylediler. Yardımlar kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay’da depremzede çocuklarla beraber hem öğretici hem kültürel hem de eğlenceli vakit geçireceklerini söylediler.

23 Nisan Coşkusu Projesi kapsamında ilk etapta 2000 öğrenciye etkinlik yapma planları olduğunu söyleyen ekip, destekçilerin artmasıyla öğrenci sayısını 5000’e kadar çıkarabileceklerini ifade ettiler.

Etkinlik Kapsamında çocuklara dağıtılacak hediye çantalara www.23nisancoskusu.com.tr adresinden destek olabilirsiniz.

Etkinlik programı ise şu şekilde açıklandı;

•Ihlamur Baskı Atölyesi

•Resim Atölyesi

•Sevgi Zinciri Atölyesi

•Ritim – Dans Atölyesi

•Hacivat – Karagöz Perdesi

•Masal Çadırı

•Futbol – Voleybol Turnuvaları

•Çuval Yarışı

•Parkur Oyunu

•Toplu Oyun Alanları

•Şişme Oyun Parkuru

•Yüz Boyama

https://fonzip.com/aceder/kampanya/bir-cocuk-bir-umut-23-nisan