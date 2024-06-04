Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı eğitim merkezlerinde açılan meslek edindirme kursları devam ediyor.Bu bağlamda çeşitli dallarda açılan meslek edindirme kursları yoğun ilgi görüyor.MALATYA (İGFA) - El sanatları ve kültür-sanat kurslarının kursiyerlerinin büyük bölümü ev hanımlarından oluşuyor. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi boyunca kurslarda yaklaşık 1500 kursiyere eğitim veriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitimi Müdürlüğü koordinasyonu ile açılan kurslar arasında faaliyet gösteren Halı Dokuma Kursu da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler el sanatlarını öğrenerek, yurt dışına sattıkları halılarla aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.Bu anlamda Ş. Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi’nde devam eden Halı Dokuma Kursu’nda halı kesim programı gerçekleştirildi.

Eğitim merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren Usta Öğretici Ayten Kurşun, “Geçmişten esinlenerek, ilmek ilmek halı dokuyoruz. Burada çok mutluyuz. Duygularımızı halıya yansıtıyoruz. İçimizden gelen her şeyi halıya da işliyoruz. Bir nevi halının dili oluyoruz” dedi. Kursa katılan anne-kız ise kurs merkezinin ilham kaynağı olan kursiyerleri arasında yer alıyor. Henüz üniversite öğrencisi olan Sıla Dertli, hem okuyup hem de halı dokuyarak kendini mesleki anlamda da yetiştirmek istediğini söyledi. Sıla Dertli, “Üniversite tercihlerimi yapmadan önce annemle birlikte kursa gelmek eğlenceli geliyordu. Boş zamanlarımda ya da okul çıkışında kursa geliyordum. Şu anda üniversitede okuyorum. Kursta ufak tefek harçlığımı da çıkarıyorum” şeklinde konuştu.