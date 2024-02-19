Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, ilçe ziyareti kapsamında Atatürk Bulvarı ve Başöğretmen Sabri Bulut Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşları selamladı.

Başkan Ergün’e programda Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Kamil Öz, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Taylan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Yazıcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Tekin, KAÇEP Başkanı Zeynep Balkaya ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysun Yıldırım eşlik etti.

Atatürk Bulvarı ve Başöğretmen Sabri Bulut Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan Cumhur İttifakı adayları Başkan Ergün ve Başkan Öz, halkla selamlaştı. Vatandaşların ve esnafların tek tek elini sıkan Cumhur İttifakı adayları, gelen soruları yanıtladı, önümüzdeki dönem projeleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün ve Başkan Öz, meydanda davul zurna eşliğinde Harmandalı Zeybeği de oynadılar. Selamlama sırasında esnaflar, Gölmarmara'da yapılan hizmetler için Başkan Cengiz Ergün'e çiçek takdiminde bulundular.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara ziyaretinde çocukları yine hediyeleri ile sevindirdi. Çocuklara top ve kırtasiye seti hediye eden Başkan Cengiz Ergün, çocuklarla yakından ilgilendi.