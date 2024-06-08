Manisalılar için bir buluşma noktası olan 45 Park, çocukları eğlenceli aktivitelerle buluşturuyor. Haftanın her günü çocuklar için özel olarak düzenlenen etkinliklerde yüz boyama, balonlar, palyaçolar ve maskotlar gibi birçok keyifli aktivite sunuluyor. Ayrıca 45 Park, sürprizlerle dolu doğum günü partileri için rezervasyon yapma imkanı da sunuyor.

Manisa'da renkli aktiviteler

45 Park, Manisa'da bulunan önemli markaların yer aldığı bir alışveriş ve eğlence merkezi olarak dikkat çekiyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri çocuklar için özel etkinlikler düzenleniyor ve çeşitli aktivitelerle onların eğlenceli zaman geçirmesi sağlanıyor. Aileler, çocukların keyifli anlarında onlara eşlik ediyorlar. Palyaçoların da katıldığı etkinliklerde çocuklar için yüz boyama gibi etkinlikler de yer alıyor. Tüm bunlar, miniklerin güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyor.

Unutulmaz doğum günü partileri

45 Park, çocukların özel günlerini unutulmaz kılmak için doğum günü partileri de düzenliyor. Eğlenceli etkinlikler ve sürpriz hediyelerle dolu yaş günü partileri için 45 Park'a başvurabilirsiniz. Eğlence Merkezi her gün 10.00'da açılıyor ve akşam 23.00'a kadar çocukları eğlendiriyor.

Garden Of Kids 45 Balon Park'ı Instagram'dan takip eden ve beğenen takipçilere özel bir sürpriz var. Her ay çekilişle bir çocuğun ücretsiz doğum günü kutlaması yapılacak. Bu fırsattan yararlanmak için Instagram hesabını takip edebilirsiniz.