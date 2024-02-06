Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı nedeniyle, Araplar Aile Yaşam Merkezi'nde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarlık ilçesi merkezli 7.7'lik ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de başlayan programda, deprem felaketinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

MAĞDURİYETLER BİTENE KADAR MİSAFİRİMİZSİNİZ

Mansur Yavaş, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Geçen yıl bu saatlerde maalesef çok büyük bir acı yaşadık. Binlerce insanımızı toprağa verdik ve acıları da hala devam ediyor. Unutmak mümkün değil. İnşallah devletimiz bir an evvel bu yaraları sarar. Söyleyecek söz bulamıyoruz. 'Afet' deyip geçiyoruz; ama burada hepimiz sorumluluklarımızı görmek durumundayız. Binaları sağlam ve mevzuata uygun yapmak çok önemli. Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef. Yakınlarını kaybedenler başta olmak üzere herkese sabır, tedavi görenlere şifa diliyorum. Oradaki mağduriyetler bitinceye kadar burada bizlerin misafirisiniz. Dayanışmayla ancak bu zor günler atlatılır. O günlerde de bütün Türkiye ayağa kalktı, hep beraber el ele tutuşuldu. İnşallah bu dayanışma da devam edecek" diye konuştu.

Depremlerin en fazla etkilediği illerden Kahramanmaraş'ta bulunan Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel ve Hatay'da bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ile görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştiren Yavaş, taziyelerini bildirerek bir daha böyle bir felaket yaşanmaması temennisinde bulundu.