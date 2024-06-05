MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen "2. Uluslararası Film Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneğince düzenlenen festivalin açılışı, Atatürk Kültür Merkezi'nde törenle yapıldı.

Sunuculuğunu oyuncu Wilma Elles'in yaptığı törende konuşan festival başkanı Zeki Sincar, bir yandan Mardin'in tanıtımını yaptıklarını bir yandan da gençleri sanatçılarla buluşturduklarını belirtti.

Sincar, gençleri sinemaya yönlendirmek istediklerini ifade ederek, "Daha çok film çekilsin daha çok yönetmenimiz çıksın istiyoruz. Birçok ünlü Mardin'e geliyor, fakat halkla buluşamıyor. Biz halkla buluşturmak istiyoruz. Mardinliyim ve Mardin'e hizmet etmek istiyorum. Bu kente bir borcum olduğunu düşünüyorum." dedi.

Festival kapsamında kısa film yarışması da düzenlediklerini anlatan Sincar, 670'e yakın kısa film başvurusu yapıldığını aktardı.

"Yapılan değerlendirmeler sonucu 15 filme düştü. Bunlardan 3 filmimiz kazanmış olacak." diyen Sincar, kazanan filmler için para ödülü verileceğini belirtti.

- "Önümüzdeki film festivalimizin Gazze'ye adanması fikri var"

AK Parti MKYK üyesi ve festivalin onursal başkanı Orhan Miroğlu da Kültür ve Turizm Bakanlığının bu tür etkinliklere önem vermesini çok değerli bulduklarını söyledi.

Miroğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki film festivalimizin Gazze'ye adanması fikri var. Bunun hem sinemamıza hem sanat hayatımıza hem de Türkiyemize çok yakışacağını düşünüyorum. Bu soykırımı dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için sinemacılarımızın, sanatçılarımızın bilhassa Filistinli sanatçılarımızın yaptığı filmlere de tanığız. Sanat ve sinema demişken iki hedefimiz olsun; birincisi kültür yolu festivaline Mardin'in dahil edilmesi, ikincisi de önümüzdeki festivalimizin konusunun Gazze olması."

Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği Başkanı Adem Sincar da festivalle Mardin'i sanatla buluşturmak, turizme katkı sunmak istediklerini belirtti.

Sincar, her sene festivali daha da genişleterek sürdürmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Oyuncu Çiğdem Tunç'a "yaşam boyu onur ödülü" verilmesinin ardından yapımcılığını Orhan Miroğlu, yönetmenliğini Yasemin Çekiç'in yaptığı Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" belgesel filminin gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından Miroğlu ile söyleşi gerçekleştirildi.

Törene, aralarında Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Adnan Koç ve Burak Tamdoğan'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı ile sinemasever katıldı.

Film gösterimleri, tiyatro oyunları ve söyleşiler ile sürecek festival 7 Haziran'da sona erecek.

