MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen "2. Uluslararası Film Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneğince düzenlenen ve 5 Haziran'da başlayan festivalin son gününde Atatürk Kültür Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu oyuncu Nefise Karatay'ın yaptığı törende konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kültür ve medeniyetler kenti Mardin'in kadim şehir olduğunu söyledi.

Sağlanan huzur ve güven ortamıyla birçok alanda yapılan yatırımların sürdüğünü ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Son yıllarda devletimizin kararlı duruşu, vatandaşlarımızın kararlı iradesi ve desteğiyle Mardin adeta bir huzur kenti olmuştur. Bu da beraberinde birçok alanda yatırımı getirmiştir. Enerjiden ulaşıma, tarımdan sanayiye, gençlik ve spor hizmetlerinden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda çok önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişme ve kalkınma önümüzdeki yıllarda daha da yükseklere ulaşacaktır. Huzur ortamıyla Mardin'imiz turizmde önemli bir gelişme ve büyüme kazanmıştır. Geçen yıl itibarıyla 2 milyonun üzerinde misafirimizi Mardin'de ağırladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu daha da artacaktır."

Akkoyun, Mardin'in tanıtımı için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini dile getirerek, festivalin kentin marka değerinin artmasına ve her yönden gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

AK Parti MKYK üyesi ve festivalin onursal başkanı Orhan Miroğlu ise İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi.

Miroğlu, şunları söyledi:

"Mardin Kudüs'e, Kudüs Mardin'e benzer. Bugün Gazze'de, insanların gözleri önünde bir soykırım yaşanıyor. Önümüzdeki yıl 3. film festivali Filistin sinemasıyla ve Filistinli sanatçılarla bir buluşma festivali olur. Bu çok daha büyük bir organizasyonu gerektirir. Gazze'nin trajedisini, dramını Gazze'den yaşayanlardan dinleyeceğimiz çeşitli programlarda buluşmak üzere."

- "Festivalde film gösterimleri, tiyatro oyunları ve söyleşiler düzenledik"

Festival başkanı Zeki Sincar da Mardin'de bulunmaktan gurur duyduklarını belirterek, festival kapmasında film gösterimleri, tiyatro oyunları ve söyleşiler düzenlediklerini ifade etti.

Gençlerle buluşmayı önemsediklerini anlatan Sincar, "İnanıyorum ki bu festival birçok gencin hayatını değiştirecek. Bu kapsamda çok başarılı sanatçılar yetiştireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından festivale katılan sanatçılar ile destek sunanlara ve kısa film yarışmasında dereceye girenlere ödülleri ve plaketleri verildi.

Ödül töreninin ardından oyuncu Metin Yıldız gösteri sundu.

Programa, aralarında Ali Sürmeli, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Şahin Kendirci, Adnan Koç, Burak Tamdoğan, Sultan Sarohan, Murat Tatlı'nın da bulunduğu çok sayıda sanatçı ve oyuncu ile sinemasever katıldı.

