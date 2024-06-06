Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Belediyeler Birliği'nin önemli komisyonlarından biri olan Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu'na seçilerek, belediyecilik alanında ülke genelindeki gelişmelere aktif katkıda bulunacak. Bu görev, hem Marmaris'in hem de genel anlamda Türkiye'nin kentsel ulaşım ve hareketlilik konularında daha etkin politikalar geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Ünlü'nün seçilmesiyle birlikte Marmaris'in belediyecilik anlayışının ve deneyiminin Türkiye genelinde daha fazla paylaşılması ve etkili bir şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, TBB Başkanlığına seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen belediye başkanları bir araya gelerek, ülkenin kentsel dönüşüm, çevre koruma ve ulaşım gibi kritik konularında iş birliği ve dayanışma içinde çalışacaklar.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yeni görevine dair duygularını sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye Belediyeler Birliği'nde Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu üyeliğiyle görev almaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Ünlü, adil, şeffaf ve demokratik bir anlayışla çalışarak, Türkiye'nin her köşesine hizmet götürme azmiyle dolu olduklarını belirtti.