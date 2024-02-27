İnsanlar araçlarını paylaşırsa hepimiz adına çok faydalı olur. Trafik azalır, 100 binlerce insan ekmek yer, suç oranları düşer. Devletimizin de vergi geliri olur” dedi.

Martı’nın Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği talep eden kişilerin oluşturduğu 376 bin dilekçeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmek üzere belediye başkanlık binasına geldi. Burada açıklamalarda bulunan Öktem’e çok sayıda vatandaş ve TAG sürücüsü de eşlik etti. Öktem ve beraberindekiler zaman zaman ‘Martı TAG bu şehrin kahramanıdır’ diye slogan attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binasının önünde açıklamalarda bulunan Martı’nın Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Bugün burada İBB’nin önündeyiz. Çünkü 120 bin TAG sürücüsü ve aileleri Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği istiyor. Bu aileler yani TAG ailesi toplamda 376 bin adet dosya hazırladı, 376 bin adet dilekçe imzaladı. Biz bu dilekçeleri teslim etmeye geldik. Seçime yakın bir dönemdeyiz, Türkiye açısından kritik bir dönemdeyiz. Biz de İstanbul’daki en büyük, en devasa ulaşım camiası olarak sesimizi duyurmak için buradayız. Dünyanın 151 ülkesinde Paylaşımlı Yolculuk Yönetmelikleri var. Dünyanın her yerinde artık tuşa bastığınızda ayağınıza kadar araç geliyor. Bugün dünyanın en büyük havalimanı bizde ancak bu havalimanından çıktığınızda 2 saat, içi sigara kokmuş taksileri beklemek zorundasınız ama dünyanın en geri ülkelerinde bile tuşa bastığınızda en güzel araba sizin ayağınıza kadar geliyor, buna paylaşımlı yolculuk deniliyor. Bugün paylaşımlı yolculuğun yapılmadığı dünyada birkaç tane ülke var. Hemen sayayım, bir elin beş parmağını geçmez; Küba, Kuzey Kore, Moğolistan, Eritre ve Kongo. Bu ülkelerin dışında paylaşımlı yolculuk artık var. Biz 120 bin TAG sürücüsü ve aileleriyle 376 bin kişi bunu istiyoruz. Bunun dışında 2 buçuk milyon müşterimiz de bunu istiyor. Bu devasa bir istihdam sahası ve İstanbul trafiğini rahatlatacak bir şey. Hem çevreci, hem de devletin kapısına milyar dolar vergi sokacak bir sistem. İnşallah sesimizi duyar ve bu 376 bin kişinin iradesine kulak verirler. Bizim devlete karşı boynumuz kıldan ince ama sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu dilekçeleri bugün buraya vermek için geldik” dedi.

“YOLCULUKLARDA GÜVENLİK SAĞLANACAK”

Paylaşımlı yolculuğun 3 temel faydasından bahseden Öktem şunları ekledi:

“İlki bugün sarı taksi endüstrisi yılda milyarlarca lira ciro yapmasına rağmen bir kuruş vergi ödemiyor. Tamamen gri alana dönen nakite dönen bir sektör. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin gelmesiyle birlikte bütün bu yolculuklar dijital olarak e-fatura sistemleriyle kayıt altına alınacağı için bir defa devlete müthiş bir vergi kazanımı olacak. Bizim hesabımıza göre Türkiye genelinde yıllık 1 ila 2 milyar dolar arası vergiden bahsediyoruz. Bu da Türkiye’nin toplam vergi gelirinin yüzde 0.5 ve 0.7’sine tekabül ediyor. Bu iş devlet için de müthiş bir iş. İkincisi şu anda 120 bin kişi buradan ekmek yiyor, evine ekmek götürüyor. Şu anda çoğu korku altında yaşıyor. Ama bu Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin çıkmasıyla birlikte yeni işten ayrılmış, iş geçişinde olan, iş arayan, işsiz, belki de yıllardır işsiz olduğu için artık işsiz sayılmayan 100 binlerce insan buradan ekmek yiyecek, evine ekmek götürecek, bu açıdan da topluma çok faydalı. Ekonomiye can verecek bir şey. Son olarak Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği sayesinde yolculuklarda güvenlik sağlanacak. Örneğin bütün yolculuklar hem sürücünün hem de yolcunun selfiesi alındığı için, TC kimlik numarası bilindiği ve bütün detayları bizde olduğu için kimin arabaya bindiği, nereden bindiği, ne zaman bindiği, saat kaçta çağırdığı, saat kaçta arabanın içine bindiği, hangi güzergahtan gittiği, güzergahlar üzerinde hangi MOBESE kameralarının önünden geçtiği ve nerede indiği dakika dakika saniye saniye coğrafi olarak kayıt altında. Şu ana kadar on milyonlarca TAG yolculuğu oldu. Ancak bir tane ne çantasını kaybeden ne de telefonunu kaybeden oldu. TAG’ın müşterilerinin memnuniyet oranı 100 üzerinden 98 oranında, müthiş rakamlar.”

“120 BİN TAG SÜRÜCÜSÜ BU ŞEHRİN GERÇEK KAHRAMANIDIR”

İstanbul'da trafik sorunu olduğunu ifade eden Öktem, “Bu sorun taksi sorunuyla da birleştiği zaman ancak ve ancak sadece paylaşımlı yolculukla çözülebilir. İnsanlar araçlarını paylaşırsa hepimiz adına çok faydalı olur. Trafik azalır, 100 binlerce insan ekmek yer, suç oranları düşer. Devletimizin de vergi geliri olur. Burada benimle yol yürüyen, beni burada yalnız bırakmayan hem Yenikapı'da, hem Maslak'ta hem de Bayrampaşa'daki buluşmamızda bizi yalnız bırakmayan on binlerce TAG sürücüsüne canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu trafikte bu zorluklara karşı sahada yaşadıklarına karşı halen daha yılmayan davasından vazgeçmeyen her gün Martı TAG’ı gururla temsil eden 120 bin TAG sürücüsü bu şehrin gerçek kahramanıdır.Haklıyız, dünyanın 151 ülkesinde olan bu yolculuk sistemini Türkiye’ye getireceğiz. En sonunda kazanacağız. Şu kardeşiniz ne bedel olursa olsun ödeyecek ve sonunda bu işin kanunileştiğini, Türkiye’ye bu yeniliğin ve bu hizmetin geldiğini görecek, siz de benimle yol yürüdüğünüz için kazanacaksınız, Allah sizden razı olsun” dedi.