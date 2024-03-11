Seferihisar siyasetinin önemli isimlerinden ve Seferihisar Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) eski meclis üyesi Mehmet Şenel'in Tunç Soyer ile ilgili ortaya attığı bir iddia, Seferihisar gündemine oturdu. Şenel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer sizlere soruyorum...

2019 yerel seçimlerinde AKP'nin Seferihisar adayı olan kişiyi 2024 yerel seçimlerinde nasıl desteklersiniz?

Tunç Soyer İzmir'deki başarısız performansınızdan dolayı aday gösterilmediğiniz için mi intikam alıyorsunuz, peki ya siz Neptün Soyer hangi sıfatla Ulamış'ta ve diğer köylerde çalışma yapıyorsunuz?