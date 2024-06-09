Başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, LCV filmindeki performansıyla Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali (FTFF) 2024 kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Ancak film çekimleri sebebiyle festivale katılamayan Şenolsun, teşekkür videosuyla duygularını Almanca ve Türkçe olarak dile getirdi.

Ödül Töreni ve Kazananlar

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali (FTFF) 2024'ün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödül töreni, geçtiğimiz gece Cinestar'da gerçekleşti. Türkiye'nin genç ve başarılı oyuncularından Melisa Şenolsun, LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Ancak 'Dünya Varmış' filminin çekimleri nedeniyle törene katılamayan Şenolsun, festival ekibine bir video aracılığıyla teşekkürlerini iletti.

Melisa Şenolsun'un Almanya'dan seslendirdiği teşekkür videosunda, "Aranızda olamadığım için üzgünüm ama kalbim sizinle. Bu benim En İyi Kadın Oyuncu olarak aldığım ilk ödülüm ve bunu LCV ekibiyle birlikte almak benim için ayrıca bir anlam taşıyor" şeklinde konuştu. Şenolsun'un duygusal ve samimi sözleri, izleyicileri etkiledi.

LCV filmi, sadece Melisa Şenolsun'un değil, aynı zamanda 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü. Ayrıca, filmdeki rolleriyle Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandılar. LCV, Ceren ve Semih'in evlenmelerine bir saat kala, geçmişin sırlarının ortaya çıkmasıyla mutluluklarını sorguladıkları özgün bir hikayeyi izleyicilere sunmuştu.