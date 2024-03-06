HABER EKSPRES-Memleket Partisi İzmir İl Binası’nda partililer ile buluşan Konak Belediye Başkan Adayı Dilek Ete, EYT Federasyonu Onursal Başkanı Gönül Boran Özüpek’in de katılımıyla seçim çalışmalarında bazı projelerini aktarmak için gazetecilerin karşısına geçti. Memleket Partisi İl Başkanı Cüneyt Oğuz’un da katılımıyla gerçekleşen proje tanıtımına parti yönetimiyle ilçe başkanları eşlik etti.

“BUNLARI KABUL ETMİYORUZ

Başkan Oğuz, “Ülkemizde 17 milyon civarında emekli var. Dar boğazla bir çoğu asgari ücretin altında. Hayatlarını devam ettirmek için yeterli değil. Bu sorunun da giderilmesi için verilen mücadelede Gönül Hanım’a destek olacağız. Hepimiz en verimli çağlarımızda bir işin ucunda tutup geçinmeye çalışıyoruz. Hepimizin arzu ettiği tek şey huzur ve rahatça hayatımızı yaşayabilmek. Bunu da sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Türkiye’nin gelmiş olduğu ekonomik koşullar ve sosyal durum son zamanların hükümeti de sanki sadaka istercesine, hükümetten yalvarırcasına bir hale getirdi. Bunları kabul etmiyoruz. Bunları da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ile mücadele ederek hakkımızı söke söke alacağız. 31 Mart’ta önemli bir yerel seçimi var. İzmir’de biz de memleket partisi olarak 17 ilçede belediye başkan adayı çıkarıyoruz. İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak görevlendirildim. İzmirlilerin 31 Mart’taki seçimde seçmenin oylarına talibim. Bu sorunları çözmek için birçok proje hazırladık ve projelerimizi de geçtiğimiz günlerde basınla paylaştım. Konak merkez ilçemiz en önemli ilçemizdir ve son derece donanımlı, becerikli Dilek Hanım’a sözleri bırakıyorum” dedi.

“15 YILDA CİDDİ SORUNLAR VAR”

Konak Belediyesi Başkan Adayı Ete, “Ben herhangi bir politikada değilim. Atamızın yolunda ilerleyen cumhuriyetçi bir kadınım. Belediye başkanlığını kazançlı bir yol olarak görmüyorum. 53 yaşındayım ve kendi ayaklarımın üzerimde durarak okudum ve çalıştım. Hiçbir siyasi söylemde bulunmadan hakkımız olanı almak için yola çıktık. Konak Belediye Başkan Adayı olarak ve sizler için buradayım” dedi.

15 YILDA CİDDİ SORUN

Ete, “Son 15 yıldır hizmet vermede ciddi sorunlar oldu. Ne Kültürpark var elimizde ne de fuar alanında yararlanamıyoruz. Kemeraltı gibi tarihi çarşıyı da elimizden kaybettik. Diğer ülkeler, tarihi dokusu yüksek olan yerlere sahip çıkıyorlar. Kemeraltı’nda ise sokak lambaları yanmıyor. 1974’ten beri İzmirliyim ve şortla gezen kadınlar vardı o dönemlerde. Şimdi ise bazı sokaklarda korkarak yürünüyor. Konak gündüz 1,5 milyon kişiye çıkıyorken akşam ise 400 bin kişi oluyor. İzmir’in tamamen mozaiğinin olduğu yer Konak’tır” dedi.

“ÇALIŞMAYANI ÇALIŞTIRMAM”

Başkan Adayı Ete, “Beni tanıyan bilir, benim olduğum yerde pislik olmaz. En temiz ve pırıl pırıl ilçe olacak. Çalışmayan ve çöpü oradan alamayan kimseyi belediyede tutmam. Çalışmayanı yanımda çalıştırmam. İşsizliğin olduğu yerde belediyenin kazanç noktası haline geldiği ve birilerine peşkeş çekilmesini bitireceğim. Neden toplamıyorlar çünkü onu alamayan kişilerin atılma riski yok. Belirli bir aşiretin ve belirli grubun yakını olduğundan kimsenin onu işsiz bırakmayacağını biliyor. SGK’ya gidin bir soruya cevap alabilmek için kapılarda köpek oluyorsunuz. Konak belediyesinde SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) konusunda ayrı bir masa kurarak sorunları orada alıp çözeceğiz” dedi.

“TEPEDEN İNEMEZLER”

Aday Ete, İthal aday için şunları söyledi:

“Eğer bir şehirde bir ilçede yaşamadıysanız başarılı olma imkanınız yok. 4 yaşımdan beri buradayım ve İzmir’in her yerini biliyorum. Bazı adayları tepeye bıraksanız navigasyonsuz aşağı inemez. Bu paralar buradan harcanırken bu alınan paranın 2-3 katını ilçeden almak için geliyorlar. Benim neden 20 aracım, afişim yok? Ben sizler gibiyim çünkü. Bizim paramızı bize vermiyorlar ve 10 bin liraya mahkumuz. İndirin bu bayrakları o zaman. Araçların bangır bangır dolaşmasına gerek yok! Bir bez parçasına 25 bin lira veriliyor. Benim öyle bir param olsa yapar mıydım? Hayır, yapmazdım. Ben o binayı giydirmek için o para verdiğimde beni seçeceklerse seçmesinler. Ben bugün vapurla gidiyorsam, belediye başkanı olduğumda da vapurla gider gelirim” dedi.