Cumhuriyet Halk Partisi Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, göreve gelmesi halinde ilçenin turizme açılan kapısı olan sahil bölgesine kazandıracağı projeleri açıkladı. Çiçek, sahil bölgesini temiz enerji doğalgaz ile buluşturacaklarını, sahil şeridinde yapılacak düzenlemelerle yenilenen bir Menderes sahilini yaratacaklarını, tekne turlarını başlatacaklarını, sahil konserleri ve plaj spor organizasyonları yapacaklarını müjdeledi.

Her mahalleye doğalgaz

İlçe merkezinde yer alan temiz enerji doğalgazın Özdere, Gümüldür ve Ahmetbeyli başta olmak üzere yol aksı üzerinde bulunan mahallelere ulaştırılması sağlanacak. İzmir Gaz ile yapılacak protokolle bölgeye kurulacak doğalgaz indirme merkezi ve alt yapı çalışmalarıyla sahil bölgesinde ki tüm hane ve işyerleri temiz enerjiyi kullanabilecek.

Sahil düzenlemeleri

43 kilometrelik sahil şeridinde yapılacak düzenlemeler ile başta engelli vatandaşlar olmak üzere herkesin deniz turizminden keyifli şekilde faydalanması sağlanacak. Belediyeye ait tesislerin sayısı arttırılacak, kafe, duş wc gibi eksiklikler hızlı şekilde tamamlanacak. Yaz akşamları sahil konserleri, plaj spor organizasyonları yapılacak.

Tekne keyfi

Gümüldür Azmak boyunca çevre düzenlemesi yapılıp kafelerin olacağı ve tekne turlarının düzenleneceği keyifli bir sosyal yaşam alanı sahil bölgesine kazandırılacak.

Turizmde parlayan yıldız

İlçenin sahil bölgesine yapılacak hizmetlerle turizm sektöründe Menderes’i ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydeden CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, ‘’ Menderes’imizin 44 mahallesine eşit hizmet anlayışımızla hazırladığımız projelerimizde sahil bölgemize de önemli yatırımlar yapacağız. Bunların başında sahil bölgemizi doğalgaz ile buluşturmak var. Tüm hazırlıklarımız tamam, en kısa sürede sahil bölgemiz temiz enerji doğalgaz ile buluşacak. Ayrıca adeta cennetten bir köşe olan sahil şeridimizde yapacağımız çalışmalarla engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere herkesin keyifle vakit geçirmesini sağlayacağız. Tekne keyfi projemiz ile Gümüldür Azmak kısmını da turizme kazandıracağız. Amacımız Menderes’i her alanda olduğu gibi turizmde de parlayan bir yıldız haline getirmek.’’ dedi.