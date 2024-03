Gönülleri ve sofraları birleştiren Ramazan ayının ilk iftarında Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. İftar buluşmasına Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Doğru ve çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

HEP YANINIZDAYIZ

İftar sonrası şehit ailelerine “Şehadet makamına erişerek Peygamberimize komşu olmuş şehitlerimizin bizlere en kıymetli emaneti olan ailelerimiz” diyerek seslenen Başkan Pehlivan, “Tarihe sığmayan şehitleri doğuran analar, onları büyüten babalar, yoldaşı olmuş gardaşlar, hayatını birleştirmiş kıymetli eşler, kahraman gaziler; sizlerle bugün bir arada olmanın maneviyatı, bana göre her şeyden önde geliyor. Menemen Belediyesi her zaman, her koşulda sizlerin yanındadır. Sizin her sözünüz, her talebiniz bizim başımızın tacıdır. Her birinizin Mübarek Ramazan ayının sağlıkla ve bereketle geçmesini diliyorum” dedi.

VATANINI EN ÇOK SEVEN…

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” sözünü ilke edinmiş bir şekilde Menemen’imizin kalkınması için tabir-i caizse bir seferberlik içindeyiz” diyerek, hafta sonu açılışı yapılan Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyünün şehit ve gazi çocukları için ücretsiz olacağını belirtti.

TEŞEKKÜR PLAKETİ

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın konuşması sonrasında sahneye çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Doğru, Başkan Pehlivan’a, gaziler ve şehit ailelerine olan desteğinden dolayı plaket ve çiçek takdim etti.