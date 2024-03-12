Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında SGK prim ve diğer alacakları için uygulanan gecikme cezası oranı belirlendi. Yapılan düzenlemeyle, gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak belirlendi ve karar 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeniden Belirlenen Cezai Oran

Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı kararla, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranı yeniden belirlendi. Artık SGK prim ve diğer alacaklarında uygulanan gecikme cezası yüzde 3 olarak uygulanacak.

Geçerlilik Tarihi

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte belirlenen gecikme cezası oranı, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten önceki dönemlere ait alacaklar için önceki ceza oranları geçerliliğini koruyacak.