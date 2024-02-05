İzmir'in kuzey aksının araç yükünü çeken ve trafikte bir kaos noktası olmasına rağmen bir türlü neşter vurulmayan Çanakkale Asfaltı'ndaki Menemen Otogar Kavşağı, yeni çehresine kavuşmak için gün sayıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın girişimleri ile birlikte hayata geçirilen battı çıktı projesinde tünelin diğer ucundan ışık göründü. 460 metre uzunluğundaki altgeçitte 7/24 esasıyla devam eden çalışmalar kapsamında, tam 755 fore kazık çakıldı, yağmur suyu deşarj ve tünel kaplama imalatları ise devam ediyor.



“MENEMEN GELİŞİYOR VE DEĞİŞİYOR”



Battı çıktı alanında çalışmaları inceleyen ve yetkili firma sahiplerinden bilgi alan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, şantiye çalışanlarına kolaylık diledi, yöre esnafına da proje hakkında bilgiler verdi. Çanakkale Asfaltı'nda 24 saat esasıyla sürdürülen çalışma hakkında bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Her geçen gün nüfusu artan Menemen’imiz; gerçekleştirdiğimiz projelerimizle gelişiyor ve değişiyor. Eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora, altyapıdan üst yapıya, sosyal yardımlardan eser ve hizmet belediyeciliğine kadar birçok alanda Menemen’imize ilkleri kazandırıyoruz. Tabi aksamış, ihmal edilmiş ya da cesaret edilememiş sorunlar, bir kentin kaderi olamaz. Bizler göreve başladığımız ilk günden itibaren bu kronikleşmiş sorunların da üzerine cesaretle gidiyor; kararlılıkla güzel ilçemize hizmet ediyoruz” diye konuştu.



“MENEMEN TRAFİĞİ ÇAĞ ATLAYACAK”



Bunlardan en önemlisi olan, günde 60-65 bin aracın geçtiği ve yoğun trafiğin yaşandığı şu an üstünde bulunduğumuz Çanakkale Asfaltımızın Otogar Kavşağı üzerine, geçtiğimiz kasım ayında battı çıktı inşaatı yapmaya başladık. Öz kaynaklarımızla inşa ettiğimiz battı çıktımız, 460 metre uzunluğunda ve iki geliş iki gidiş şeklinde toplam dört şeritten oluşuyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle 755 adet olan fore kazık imalatlarımızı tamamladık. Yağmur suyu deşarj imalatlarının da sonuna doğru geliyoruz. Üstünde yer alacak kavşak noktasına da Menemen'imize yakışır Atatürk anıtı ve peyzaj çalışması gerçekleştireceğiz. Haftanın 7 günü 24 saat esasıyla yapımı süren battı çıktımızı, asfalt, peyzaj ve üst yapı çalışmalarımızla mart ayı başında hizmete açmayı planlıyoruz. Yapımı tamamlandığında Menemen trafiğimiz çağ atlayacak, hem yayalarımız hem sürücülerimiz rahat nefes alacak” dedi.



ESNAFI DA ZİYARET ETTİ



Proje nedeniyle bölge esnafına anlayışlarından dolayı teşekkür eden Başkan Pehlivan, “Bu süreçte çalışmalarımızda bizleri anlayışla karşılayan değerli hemşehrilerime ve kıymetli esnafımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Battı çıktı projemizin, tüm Menemen’imize, İzmir’imize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Menemenli hemşehrilerim her şeyin en iyisini hak ediyor, en iyilerle de buluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.