Kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mehmet Orhan Teymen'in cenazesi, ailesi tarafından alınarak Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Teymen'in eşi Ayla Çelik Teymen'in cenazesi ise Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Yenice Mahallesi mevkisinde yaşanan trafik kazasında, Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmıştı. İlk kaza sonucunda 10 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralanmıştı. Ardından aynı bölgede meydana gelen ikinci kazada ise 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü tutuklanmıştı.