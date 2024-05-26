İzmirli Teknik Direktör Mesut Toros, son yıllarda çalıştırdığı kulüplerde yaşadığı başarılar ve kaldırdığı kupalara bu sezon bir yenisini ekledi. Ege'de Altay, Aydınspor, Yeni Bornovaspor gibi kulüpleri çalıştırdıktan sonra 2018-2019 sezonunda düşme barajında dümenine geçtiği Karşıyaka'ya Play-Off oynatan Mesut Toros, 2020-2021'de ise Nazilli Belediyespor'a mucize bir şampiyonluk yaşattı. O sezon TFF 3'üncü Lig'de Fethiyespor'dan takımı lider durumdayken ayrılan Toros, aynı gruptaki Nazilli Belediyespor'un dümenine geçti. Nazilli, son 3 haftaya liderin 9 puan gerisinde girmesine rağmen futbol mucizesine imza atarak şampiyon olup 2'nci Lig'e çıktı.

Şampiyon yaptığı Nazilli ekibine geçen sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme korkusu yaşarken geri dönen Mesut Toros, düştü görülen takımı 1 puan farkla ligde tutmayı başardı. Nazilli'nin yerine Batman Petrolspor küme düşerken, bu sezon ise Batman'ın teknik direktörlüğünü devralan 55 yaşındaki Mesut Toros, takımını ilk yılında 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon yaptı. Mesut Toros'un rakibi olarak geçen sezon küme düşen Batman ekibi, bu sezon ise tecrübeli teknik adam yönetiminde 1 yıl içinde 2'nci Lig'e dönmeyi başardı.