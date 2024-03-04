Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Ak Parti Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu İzmir’de Bayraklı ilçesi Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar’ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Lansman sırasında bir konuşma yapan Kasapoğlu, “Özel şehir, güzel şehir İzmir... Hem Büyükşehir olarak hem de birçok ilçesiyle hizmete susamış şehir İzmir. İzmir’i hizmetten mahrum bırakanlara, bu şehrin insanlarına hizmeti tattırmayanlara 31 Mart akşamı İzmirli artık yeter dur diyecek” dedi.

"SPORLA SANATLA KÜLTÜRLE, DAHA NİTELİKLİ YAŞAM ALANLARIYLA DOLU BİR BAYRAKLI"

Kasapoğlu konuşmasında; “İzmir Büyükşehir’de Hamza Dağ başkanımızla, ilçe belediyelerinde Cumhur ittifakının birbirinden değerli başkan adaylarımızla bu yolu yürüyoruz ve inanıyoruz ki bu şehre bu halka belediyecilik nedir onu hep birlikte yaşatacağız. Bayraklının hanımefendileri, beyefendileri, kıymetli gençleri, pırıl pırıl çocukları bu şehirde daha konforlu yaşamayı hak ediyorlar. Daha güvenli evlerde oturmayı, daha yeşil alanlarda gününü geçirmeyi, sporuyla sanatıyla kültürüyle vakitlerini daha nitelikli şekilde değerlendirmeyi hakkediyorlar. Daha mutlu olmayı hakkediyorlar. Burada Bayraklı ’ya gönülden hizmet etmeye talip bir kardeşimiz var. Bilal Kırkpınar var. Spordan sanata, yeşil alanlardan eğitime herkesi ilgilendiren herkese dokunacak birbirinden kıymetli çok özel projelerini görüyorsunuz. Bu projeler çok önemli. Bu projeleri doğru anlatmak, doğru tanıtmak çok önemli. İnanıyorum ki Bilal kardeşim beş yıl boyunca bu projeleri ile Bayraklı’yı hak ettiği hizmete kavuşturacak. Bu salondaki heyecan çok güzel. Ancak seçim sandıkta kazanılıyor. Bu heyecanı 31 Mart günü sandıkla taçlandırdığımızda Bayraklı’mız kazanacak, İzmir’imiz kazanacak” dedi.

"BAŞKALARINI NE YAPARSA YAPSIN BİZ İŞ BİRLİĞİMİZİ İZMİR HALKI İLE YAPIYORUZ"

Kasapoğlu konuşmasını; “Biz gelmedik dava için bizim işimiz sevgi için dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Tüm İzmir’e gönüller yapmaya, birlikte yürümeye, birlikte koşmaya geliyoruz. Bizim kitabımızda ötekileştirmek yok, bizim kitabımızda ayrıştırmak yok, kucaklamak var, birleştirmek var. 85 milyonu etle tırnak gibi bir arada tutmak var, biz ona talibiz. Başkaları kimlerle işbirliği yaparsa yapsın, ne tür maceralara girerlerse girsinler biz işbirliğimizi İzmir halkıyla yapıyoruz. İnanıyoruz ki 31 Mart 2024, İzmir'in kayıp yıllarını artık geride bırakma yılı olacak" diyerek sonlandırdı.