Yer testleri ile taksi testlerinin de tamamlanmasının ardından Kaan, bugün sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak, ilk kez havalandı. İlk uçuşu, test pilotu Barbaros Demirbaş gerçekleştirdi.

ÇOK ROLLÜ MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye, Kaan ile 5'inci nesil muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer alacak. Çok rollü bir milli savaş uçağı olan Kaan, her türlü havadan havaya muharebe ve havadan yere muharebenin gereksinimleri için üstün kabiliyetlere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Kaan, üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş ile yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle arttırılmış muharebe gücü ile sağlayacak.