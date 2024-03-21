Barfikste Avrupa ikinciliği, paralel barda Avrupa üçüncülüğü bulunan Mert Efe Kılıçer, artık Göztepe için podyuma cıkacak.

Yeni jenerasyonun en önemli cimnastikcileri arasında gösterilen Mert Efe Kılıçer ile birlikte olimpiyat hedefi olan üc sporcuya ulastıklarını vurgulayan Branş Sorumlusu Coşkun Boncuk, "Mert Efe ve Ayberk Koşak da Ferhat Arıcan'ın izinden yürüyor. Çok genç ve önlerinde güzel bir kariyer onları bekliyor. Göztepe Cimnastik, bir yandan olimpiyat, Dünya ve Avrupa sampiyonası hedefi olan başarılı sporcularla büyürken, diğer yandan hem alt yaş kategorisinde madalyaları topluyor,hem de spor okullarındaki öğrenci sayısını sürekli artırıyor. En az sportif başarı kadar önemli olan bu artış bizleri gururlandırıyor" dedi.