Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Remzi Çayır, açıklamasında, Milli Yol Partisi olarak siyasete yeni bir soluk, anlayış ve süreli siyaseti milletin önüne koyarak, Türkiye’deki çarpık düzeni, sistemi, siyaseti bertaraf etme çabası içerisindeyiz. Milli Yol Partisi inkılabı bir anlayış ile Türkiye’deki bu insanı, vicdanı, adaleti, liyakati dışlayan ama sadakati, mülakatı, keyfiyeti öne çıkaran anlayışı bir şekilde bertaraf etmenin peşinde ve mücadelesini vermektedir. Kesinlikle Milli Yol Partisi hiçbir odağın, gücün ve hiçbir kimseye ne sırtını dayar ne de iş birliği yapar. Biz ruhu, bedeni, kafası bağımsız insanlardan, ülkücülerden, milliyetçilerden, vatanseverlerden oluşan, bireyin hak ve özgürlüğünü savunan bir hareketin mensubu olmaktan ve bunu milletimiz ile paylaşmış olmaktan kendimizi mutlu sayarız” diye konuştu.

‘MİLLET İRADESİNİN VE MİLLETİN ÜZERİNDE HİÇBİR GÜÇ YOKTUR’

Remzi Çayır, 28 Şubat süreci ile ilgili, “28 Şubat bu ülkenin bir dönemine ne yazık ki çok kötü anılar, izlenimler ve fotoğraflar bırakmış bir dönemdi. Yüzyıl devam edecek denilen dönem unutuldu, gitti. İyi ki de unutuldu. Unutulurken elbette izler bıraktı, çok hoş olmayan acılar bıraktı. 28 Şubat bir postmodern darbeydi. Üzülerek ifade edeyim ki, bu ülke bir türlü kendisini bu darbelerden ve darbecilerden azade kılamadı. Millet iradesi tam anlamıyla teşkil edemedi. Teşekkür edilen irade bile bir şekilde elinde gücü tutanlar tarafından zayıf bırakılmaya yok edilmeye çalışıldı. 28 Şubat millete karşı yapılmış bir darbenin adıdır. 28 Şubat millete tankların döndüğü bir anın adıdır. Millet iradesinin ve milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. 1960, 1980 ihtilalleri ve darbeleri, 15 Temmuz, 28 Şubat darbeleri olmamalıdır. Türkiye demokrasi içerisinde bireyin hak ve özgürlükleri çerçevesinde daha mutlu, daha refah geleceğe kavuşmak durumundadır. Şu anda ahval kötü. Düşünebiliyor musunuz, 23 yıldır ülkemizde tek başına bir iktidar var. Hemen hemen her seçim döneminde ortaya çıkıp aklımızla dalga geçer gibi ‘bu seçim hayati bir seçim, bu seçim beka seçimi’ diye milleti korkutarak, milleti başka bir yöne çevirerek, milletin aklı ile dalga geçerek insanların kendi gücünün devamı anlamında bir pozisyon almaya davet ediyorlar” dedi.

‘DEĞİŞİMİN ADRESİ MİLLİ YOL PARTİSİDİR’

Remzi Çayır, inandıklarından asla vazgeçmeyeceklerini ve geri durmayacaklarını söyleyerek, “Ben milletime şunu söylerim; Ey yüce Türk milleti, uzun yılllardır iktidarlar, muhalefetler, siyasetler değişti, partiler geldi, gitti. Kimleri yok oldu, kimileri devam ediyor. Değişmeyen bir kaderimiz, ahvalimiz, bir umutsuzluğumuz var. Değişimin adresi Milli Yol’dur. Ben Milli Yol Partisi’nin bu sistemi değiştireceğine ve Türkiye’ye yeni bir umutla yeni bir ufuk açacağına inanıyorum. Bütün partiler çareyi sistemin içerisinde ararken, biz çareyi bu sistemin dışında, milletin iradesinde ve akılda arıyoruz. Yerel seçimler yaklaşıyor. Şu an 300 belediyede adayımız var. Ankara’da Mamak’ta, Keçiören’de, Yenimahalle’de, Çankaya’da, Pursaklar’da, Çubuk’ta, Akyurt’ta adayımız var. Türkiye’de iddialı olduğumuz 15 ilçe var. AK Parti’den istifa edip partimize katılan Erzurum Oltu, Kayseri Pınarbaşı, Adıyaman Kahta, İstanbul Bahçelievler elbette kazanacaktır. Çokça bayrağımız yok, çokça resimler asamıyoruz, dışavurum az olabilir, ama üzülerek ifade edeyim; adaletsiz ve vicdansız bir mücadelenin içerisindeyiz” diye konuştu.

‘MANSUR YAVAŞ’I DESTEKLİYORUZ’

Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ankara’da iki tane bizim de tanıdığımız, geçmişte beraber olduğumuz arkadaşlarımız aday. AK Parti’den Turgut Altınok, CHP’den Mansur Yavaş. 5 yıllık icraatta gördük ki, Mansur Bey yerelde iktidar olduktan sonra rozetini bir kenara bırakmayı bilmiştir. Herkese aynı gözle bakma çabasına girmiştir. Eksikler veya yanlışlar olmuştur. Belki her anlamda başarılı işler yapılmamış, her şey dört dörtlük olmamıştır. Ama bu iyileştirme anlamında bir çabanın içerisinde görülmüştür. Biz bir muhalif partiyiz. Bu sisteme de bu düzene de karşı geliyoruz. Dolayısıyla şeffaf yönetimi, ülkücü kimliği ve duruşundan dolayı bütün ülkücülerden, milliyetçilerden ve bu ülkeyi selamete, umuda kavuşturmak isteyen vatandaşlarımızdan oyumuzu istiyoruz. Büyükşehir arkadaşlarımızın ve ülkücülerin istikametinde oy kullanacağımızı buradan deklare ediyoruz. Milli Yol Partisi yerel seçimlerde Ankara’da Mansur Yavaş’ı desteklemektedir.”