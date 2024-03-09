Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, “Sektörümüz kadınların iş gücüne katılım oranı açısından Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Hazırgiyim ve tekstil sektörünü birlikte ele aldığımızda kadın çalışan oranı yüzde 50-55 seviyelerinde. Bu yapımızın diğer sektörlerimize de örnek olmasını diliyorum. Kadınların başta sektörümüz olmak üzere ülkemiz kalkınmasına, nitelikli, katma değeri yüksek işler üretilmesine büyük payları vardır. Ulu önderimiz Atatürk’ün işaret ettiği üzere ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak, uygar bir toplum olmak ancak kadınların toplumda ve iş hayatında erkeklerle eşit olması, birlikte çalışmasıyla sağlanır” dedi.

"İHRACATA EN FAZLA KATKIYI YAPAN ÜÇÜNCÜ SEKTÖR"

Başkan Sertbaş, “Türkiye geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımıza baktığımızda yurt içinde finansmana erişim sıkıntısı, işçilik/enerji maliyetlerindeki artışlar, yüksek enflasyon, Avrupa’daki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizliklerden dolayı önceki yıla göre %9 azalarak 19,2 milyar dolar olarak ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bu ihracat tutarı ile sektörümüz 2023 yılında 19,2 milyar dolarlık ihracat değeri ve genel ihracat içindeki yüzde 8,7’lik payıyla; otomotiv sektörü ve kimyevi maddeler sektörünün ardından en fazla katkı yapan 3. sektör olmayı başardığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

"2024 KOLAY BİR YIL OLMAYACAK"

Burak Sertbaş, “Bölgemizin 2023 yılı konfeksiyon ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 azalarak 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılı sektörümüz için zor bir yıl oldu. 2023’ten devam eden problemlerle yeni yıla başladık, yüksek enflasyonun henüz kontrol altına alınamamış olması, dış talepte bir artış olmaması 2024’ün de kolay bir yıl olmayacağını gösteriyor. Bu çalışmalarımız doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Destek programına EHKİB olarak 38 firma ve 6 partnerle birlikte başvuruda bulunduk ve olumlu bir dönüş bekliyoruz. Bir diğer projemiz Kümelenme Destek başvurumuzun ardından, Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı için hazırlıklarımıza hız kesmeden başladık Nisan ayında projeye başvurmayı hedefliyoruz” dedi.

TURQUALİTY/TURKİSH APPAREL TANITIM PROJESİ

Burak Sertbaş, “Turquality/Turkish Apparel Tanıtım Projesine tüm Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri olarak Ticaret Bakanlığımıza başvuruda bulunduk. URGE Projemiz: 2024 yılında yeni URGE projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl sektörümüzün ekonomik büyümeye katkısı sınırlı kaldı. Bu durum, sektörümüz için zorlu bir yıl olduğunu gösteriyor. Rekabetçiliğimizin azalmasının dış talepteki daralmanın etkili olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2024-2028 Sektörel İhracat Stratejisi Raporu hazırlıklarına başlandı. Raporun 2024 yılı Mayıs ayında kamuoyuna sunulması hedeflenmekte. Sektörümüzün 2028 ihracat hedeflerine ulaşması için orta/uzun vadeli ihtiyaçlar konusunda kapsamlı çalışmalar tamamlandıktan sonra bakanlık ve kurumlar ile paylaşılacak” dedi.

Düzenlemelerin yapılması durumunda 2028 yılında konfeksiyon ihracatımızın 25 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor

Başkan Sertbaş, “Sektörümüz için yapılan çalışmalar sonucunda, mevcut senaryonun devam etmesi halinde 2028 yılında Türkiye geneli konfeksiyon ihracatımızın 11 milyar dolara gerileyeceği, ancak talep edilecek düzenlemelerin yapılması durumunda 2028 yılında konfeksiyon ihracatımızın 25 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülmekte. Hedef senaryoya ulaşılması için kısa, orta ve uzun vadede ihracatçılarımızı rahatlatmak için çözüm önerilerimizi meclisimize ilettik” diye konuştu.

KISA VADEDE GEREKLİ GÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2024 yılında Kısa Vadede Gerekli Görülen Düzenlemeleri özetleyen Başkan Burak Sertbaş, “Enflasyona Paralel Döviz Kuru- Üretim maliyetlerindeki artışlarının maliyet üzerinde kontrolsüz etkisinin giderilmesi ve enflasyonist ortamdan hızlı şekilde kurtulabilmek için; Rekabetçi kur politikası kapsamında enflasyonla uyumlu artan bir döviz kuru politikasına ihtiyaç bulunduğu, Firma temsilcilerinin vize problemleri çözülmesi gerektiği, İhracatçıya Finansman Desteği verilmesi gerektiği, TCMB’nin ihracatçıya verdiği destek artırılmalı (yüzde 2 oranı yüzde 5’e çıkarılıp ihracat teşvik edilmeli). İşçilik ile ilgili verilen SGK & İŞKUR destekleri tekrar uygulanmalı. Asgari ücrete yönelik devlet desteği artırılmalı yönünde düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

ORTA VADEDE ÖNERİLEN DÜZENLEMELER

Sertbaş, 2025-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadede Önerilen Düzenlemeleri de şu şekilde özetledi:

“Üretici Ülke olarak Markalaşma- Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üretim gücünden gelen marka değerinin güçlendirilmesi gerektiği, Tasarımda ve üretimde moda / marka yaratma süreçlerinin uzun vadeli destek kurgusu, Turkish Apparel Yurtdışı tanıtım projesinin yürütülmeye başlaması, Perakendede Markalaşma- Perakende Türk mağazaları açmaya uygun coğrafyaların ve lokasyonların belirlenmesine yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilmesi, Tasarım Teşviğinin Güncellenerek Devam Edilmesi İhtiyacı, Hammadde ve İş Gücü Maliyetlerinin Azaltılması, Yeşil ve Dijital Dönüşüm Desteklerinde Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü «Öncelikli / Stratejik Sektör» olarak değerlendirilmeli” diye konuştu.

ORTA- UZUN VADEDE ÖNERİLEN DİĞER DÜZENLEMELER

Orta- Uzun Vadede Önerilen Diğer Düzenlemeleri de anlatan Sertbaş, “Navlun desteği hem iç hem dış taşımalar için tekrar uygulanmaya başlamalı, Sektörün yoğunlaştığı şehirlerde, uluslararası kargo şirketlerinin operasyonel ağını geliştirmesine dönük yatırımlarını cesaretlendirici destek mekanizmaları geliştirilmelidir. E-ihracatta ürün satışına yönelik destek mekanizmasının artırılması ve firmaların cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Fuar destekleri/limitleri her sene revize edilmelidir” dedi.

2023 YILINDA EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN FİRMALAR;

PLATİN KATEGORİ

ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTIN KATEGORİ

FB DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FG TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MASEKSPORT GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TEKSTİL TARIM İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NARKONTEKS TEKSTİL İHR.İTH.SAN VE TİC.A.Ş.

ROTEKS TEKSTİL İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SPOT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAVUZÇEHRE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜMÜŞ KATEGORİ

AEM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKAR TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AYDIN SCV TEKSTİL GİYİM ANONİM ŞİRKETİ

BAGGİ TEKSTİL İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BETA KONFEKSİYON TEKSTİL İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BR MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CASA TEKSTIL SAN.VE TIC.A.S.

CU TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.

DEBB UNİCA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEMİRIŞIK TEKS.KONF.SAN.AŞ.

ECO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EGEDENİZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ERA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EROS TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ERTUĞRUL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FARBE TEKSTİL TURİZM İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FIRATTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GNT TEKSTİL BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜLCAN SEPİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİĞILI GİYİM TİC.A.Ş.

LEANA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MEDCARE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MOSİ TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

ROKA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SEYFELİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SINA TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SİR HAZIR GİYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TAYRA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TULİNE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERSİON TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİC.A.Ş.

YILMAZ KONFEKSİYON TİC. VE SAN A.Ş

ZAROTEKS TEKSTİL İNŞ.TAAHHÜT İTH.İHR.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

BRONZ KATEGORİ

AKÇAKAYA GROUP TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

ANTEBİ DESIGN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ARE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BARSE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BARTATEKS TEKSTİL KONFEKSİYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BETOBE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DEMOTEKS TEKSTİL SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

DERA GİYİM SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

EGEMTEKS TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ

ENRA TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

FABULA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GMC ULUSLARARASI DERİ KİMYA TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

HF TEKSTİL İNŞAAT DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İMEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNCİ MOBİLYA MALZ.TİC.VE SAN. A.Ş.

KMK TEKSTİL MODA TASARIM İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MD TEKSTİL KONFEKSİYON TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MEBA GİYİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

MERGER TEKSTİL SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

MERGÜ TEKSTİL KONF.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

MGM TEKSTİL SANAYİ VE TİC.A.Ş.

MİTEKSAN GİYİM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MODA BRAVO TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

MODALT TEKSTİL KONFEKSİYON SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

NASTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE YEMEK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

NEKİ TEKSTİL İHRACAT İTHALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORİMPEX TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

ÖZ SİMGE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PASTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

RUBA FERMUAR VE PRES DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

SİMURG TASARIM DANIŞMANLIK REKLAM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TEPAŞ TEKSTİL PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

TİEM TEKSTİL GIDA DANIŞMANLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TOY AK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TYH ULUSL. TEKS. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

UNUVAR TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

YOTOTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.