İZMİR (AA) - Sinop'ta geçen ay düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda 39 kilogram kategorisinde birinci olan Seferihisar Muharrem Gülpınar Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çamcı, branşında daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğini belirtti.



Başarısını okulundaki öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşan 14 yaşındaki Çamcı, gazetecilere Muay Thai'ye 6 yaşında başladığını kaydetti.



Çamcı, geçen yıl Antalya'da yapılan küçükler Muay Thai dünya şampiyonasında yarı finale kadar yükseldiğini aktararak, "Hocalarım beni sürekli motive ediyordu. Maça çıktım ve kazandım. Bu alanda yükselmek istiyorum ve ileride kendi spor salonumu açma hayalim var." dedi.

Beden eğitimi öğretmenleri Aynur Akyıldız ve Serdar Çaygül ise öğrencilerinin başarısından duydukları mutluluğu dile getirerek, Çamcı'nın çok yetenekli olduğunu, uluslararası başarılar kazanabileceğine inandıklarını söyledi.

