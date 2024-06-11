Bir aile, bir adamı öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirerek lavabodan akıttığı iddiasıyla suçlanıyor. İşte bu korkunç iddiaların ardından o kıyma makinesi bulundu ve tüm detaylar ortaya çıktı.

Olayın detayları

Nikahsız yaşadığı Güllü Çolak'ın evden kaçtığını belirten Mehmet'in programa katılmasıyla başlayan olay, şok edici bir iddianın ortaya atılmasıyla devam etti. Güllü Çolak bulundu fakat yayına katılan akrabası Ahmet, Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp cesedi kıyma makinesinden geçirdiklerini iddia etti. Bu iddia, program izleyicileri arasında büyük bir şok yarattı.

Kıyma makinesinin bulunması

Müge Anlı ve ekibi, iddia edilen cinayetle ilgili araştırmalarına devam ederken, cinayette kullanıldığı öne sürülen kıyma makinesini de bulduklarını duyurdu. İddialara göre, cinayetin ardından aile, makineyi kullanarak salça yapıp satmaya devam etmiş ve ardından makineyi elden çıkarmış. Normalde 10 bin TL değerinde olan bu makine, satın alan kişinin ifadesine göre sadece 500 TL'ye satılmış.

Güllü Çolak'ın iddiaları yalanlaması

Güllü Çolak, cinayet iddialarını yalanladı; ancak makineyi satın alan kişi, makineyi Güllü'nün abisinden aldığını söyledi. "Makineyi aldığım kişi Güllü'nün ağabeyine benziyordu" diyen kişi, makineyi de gösterdi. Müge Anlı, makinenin içine düşen metal kaşığı bile bulgur tanesi kadar parçaladığını belirterek makinenin ne kadar güçlü olduğunu vurguladı.

Programda paylaşılan kıyma makinesi

Programda, herkesin bir insanı nasıl öğütebileceğini hayal bile edemediği o kıyma makinesi ekranda da gösterildi. Bu makine, program izleyicileri arasında büyük bir şaşkınlık ve korku yarattı.