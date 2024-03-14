Hayata geçirdiği çalışmalarla İzmir’in kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan Narlıdere Belediyesi, hafta sonu iki önemli etkinliğe imza atacak. Narlıdere Belediyesi, 16 Mart Cumartesi Günü Türk edebiyatına 600'den fazla eser kazandıran Mevlüt Kaplan ile Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nı İzmirli vatandaşlarla buluşturacak.

ÇOCUK SENFONİ İSTİNYE’DE SAHNE ALACAK

Çocuklara sanat sevgisini aşılayan, müzik eğitimi almalarını sağlayan ve orkestra müziği deneyimini yaşatan Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, 16 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da İstinye Park Alışveriş Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Orkestra eğitmenleri Ender Ünal ve Cüneyt Deniz ile birlikte sanatseverlerin karşısına çıkacak Çocuk Senfoni Orkestrası, ‘Bahara Merhaba’ konseri ile İzmirlilere keyifli bir hafta sonu yaşatacak.

MEVLÜT KAPLAN YUKARIKÖY’E GELİYOR

Türk edebiyatının en üretken yazarı olarak kabul edilen Köy Enstitüsü mezunu eğitimci, şair ve yazar Mevlüt Kaplan, 16 Mart Cumartesi günü saat 12.00’de Tarihi Yukarıköy’de edebiyatseverle bir araya gelecek. Mevlüt Kaplan, Cumhuriyet tarihimizin en önemli eğitim hamleleri arasında gösterilen Köy Enstitüleri’nin önemini, yine Köy Enstitülerinden mezun olan Kamuran Tekeli’nin de adının yaşatıldığı İzmir’in yaşayan müzesi Tarihi Yukarıköy’de İzmirlilere anlatacak.