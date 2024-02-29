İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Narlıdere Metrosu

hizmete girmiş olsa da, Kaymakamlık istasyonu yetişmeyince inşaat işçileri greve girdi.

Narlıdere Metrosu: Hizmete Giriş ve Sorunlar

24 Şubat'ta hizmete giren Narlıdere Metrosu, İzmir halkının beklentilerini karşılamış gibi görünse de, açılışta Kaymakamlık istasyonu yetişmedi. Bu durum, inşaat işçileri arasında maaş sorunları ve iş bırakma eylemi şeklinde gelişti.

İşçilerin Grev Nedeni

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, MET MÜHENDİSLİK firmasında çalışan işçilerin maaşlarının geç ve eksik yatırılması nedeniyle iş bıraktığını duyurdu. Açıklamada, "İnşaat işçisini köle gibi çalıştırıp sonra hakkını vermeden kapı dışarı etmeye çalışanlara en iyi cevabı örgütlü mücadelemizle vereceğiz." ifadeleriyle işçilerin tepkisi net bir şekilde dile getirildi.