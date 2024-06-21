"Flexible Levitation on a Track" (FLOAT) adını taşıyan bu sistem, Ay'daki kaynakların otonom bir şekilde taşınmasını sağlayacak. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda proje lideri olan Dr. Ethan Schaler, Ay'da güvenilir, otonom ve verimli yük taşımacılığı sağlayacak bir ay demiryolu sistemi inşa etmek istediklerini belirtiyor.

FLOAT sistemi, Dünya'da kullanılan raylı sistemlerden farklı bir teknikle üretilecek. Esnek bir yapıya sahip olacak olan bu sistem, Ay yüzeyinde kurulacak. Manyetik Raylı Tren (MAGLEV) sistemlerinden esinlenilen bu teknoloji, dünyanın en hızlı trenleri arasında yer alıyor. Manyetik kaldırma trenleri, komple bir manyetik sisteme sahip olarak çalışıyor. Bu sayede raylar üzerindeki sürtünme ortadan kalkıyor ve trenin hızı saatte 600 km'ye kadar ulaşabiliyor.

Bu teknolojinin Ay'da kullanılmasıyla inşaat süreleri kısalacak ve esneklik sağlanacak. Ay üssünün yerinin değiştirilmesi durumunda rayların hızla taşınabilmesi, bu sistemin avantajları arasında yer alıyor. Rayların hareket ettirilmesi için manyetik robotlar kullanılacak ve bu robotlar aynı zamanda sistemin kontrolünü de sağlayacak.

Dr. Schaller'a göre, her bir robot farklı şekil ve boyuttaki yükleri saatte yaklaşık 1,61 km hızla taşıyabilecek. Tekerlekli veya ayaklı robotların aksine, havada duran bu araçlar Ay ortamındaki tozun raylara zarar vermesini engelleyecek.