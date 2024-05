Korku filmi ve dizileri sevenler için de platformda birbirinden ürkütücü ve gerilim dolu birçok seçenek mevcut.

İşte Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 3 korku dizisi...

1. The Haunting of Hill House (Hill Evi'nin Perili Hikayesi): Shirley Jackson'ın klasik romanından uyarlanan bu dizi, Hill Evi'nde yaşanan paranormal olayları konu alıyor. Craine Ailesi, geçmişte yaşadıkları trajedileri atlatmak için bu perili eve taşınır. Fakat evin karanlık geçmişi ve içinde barındırdığı kötü varlıklar, aileyi dehşete düşürmeye başlar. Gerçekçi atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle The Haunting of Hill House, korku severleri koltuğuna mıhlıyor.

2. American Horror Story (Amerikan Korku Hikayesi): Her sezon farklı bir temaya odaklanan bu antoloji dizisi, korku türünün en özgün ve yaratıcı örneklerinden biri. Cinayet evinden cadı coven'ına, palyaçolardan otel katillerine kadar her sezon yepyeni bir korku hikayesiyle izleyiciyi karşılayan American Horror Story, sürükleyici atmosferi, ürkütücü görselliği ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicileri büyülüyor.

3. Black Mirror (Kara Ayna): Günümüz teknolojisinin karanlık yanlarını irdeleyen bu dizi, bilim kurgu ve korku türlerini harmanlayarak izleyiciye ürkütücü bir deneyim yaşatıyor. Her bölümde farklı bir hikayeyi ele alan Black Mirror, teknolojinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini ve toplumda yaratabileceği tehlikeleri sorguluyor. Gerçekçi ve düşündürücü hikayeleriyle Black Mirror, sadece korku değil, aynı zamanda derin bir felsefi bakış açısı da sunuyor.

Korku türüne ilgi duyuyorsanız, bu dizilerden birini veya birkaçını izleyerek ürkütücü ve gerilim dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz.