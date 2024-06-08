Sürdürülebilirlik ve çevre bilincini artırmak amacıyla, Dünya Çevre Günü kapsamında üçüncü kez düzenlenen Outdoor Günleri Kanyon’da sahnesinde Nova Norda rüzgarı esti!İSTANBUL (İGFA) - Açık hava aktivitelerine ilgi gösteren müzikseverlerin bir araya geldiği akşamda, alternatif sahnenin yükselen seslerinden Nova Norda, enerjisiyle Kanyon misafirlerine eşsiz anlar yaşattı. Tüm dinleyicilerinin hep bir ağızdan eşlik ettiği “Bas Git, Peşindeyim Kendimin, Şerefine, Varım” gibi hafızalara kazınan şarkı sözleri ve etkileyici sahne performansıyla, Nova Norda unutulmaz bir konsere imza attı.

Temponun hiç düşmediği akşamda duru ve güçlü sesi, yetenekli orkestrası, sahne ve ışık şovlarıyla da dikkat çeken Nova Norda, duygu ve düşüncelerini şarkılarına bağlayan içten paylaşımları ve samimi iletişimiyle de dinleyicilerin beğenisini kazandı.