Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi, yıl boyunca düzenlediği çeşitli kurslarda el sanatlarından pastacılığa, resimden dokumaya kadar geniş bir yelpazede eğitim alan kursiyerlerin ürünlerini sergilediği yıl sonu genel sergisini gerçekleştirdi. Sergi, 8 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Bu yılki sergi, el sanatları, giyim, dokuma, resim, çini, kaligrafi ve pastacılık alanlarında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı birbirinden özgün eserlere ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, kursiyerlerin emeklerini ve yeteneklerini sergileyen eserler arasında dolaşarak sanatın ve el işçiliğinin güzelliklerini keşfedebiliyor.

Çömlekçilik Workshop Etkinliği

Sergi kapsamında düzenlenen özel etkinliklerden biri de çömlekçilik workshop'u oldu. Ziyaretçiler, bu atölyede çömlekçilik sanatını deneyimleme fırsatı buluyor ve kendi el emekleriyle çömlek yapmanın keyfini yaşıyorlar.

Serginin açılışına, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, Ödemiş Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Cebeci, Ödemiş Halk Eğitim Müdürü Mehmet Bakırlı, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasında Kaymakam Aksoy, kursiyerlerin emeklerine ve etkinliklere olan katkılarına teşekkür ederek, sergiyi gezip eserleri inceledi.