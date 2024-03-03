CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş'te yurttaşlarla bir araya geldi. İlçe sakinlerinin Demircili Köyü girişinde davul zurna ve çiçeklerle karşıladığı Cemil Tugay, fotoğraf çekildi. Ardından Kaymakçı Köyü’ne giden Başkan Tugay, burada da yurttaşların “Kaymakçı seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı. Tugay'a, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan, CHP İlçe Başkanı Bülent Eker de eşlik etti.

“HERKESİN OYUNA TALİBİZ”

Kaymakçı Köyü’nde esnafı ziyaret eden Başkan Tugay, seçimde herkesin oyuna talip olduklarını belirterek, “Umarım gönlünüzde yer edineceğiz. Seçildikten sonra da o makamlarda sizlere hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi. CHP'li yerel yöneticilerin hiçbir vatandaşı ayırmadan, herkese eşit hizmet götürdüğünü ifade eden Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu toprakların evlatlarıyız. CHP bayrağı altında, partimizi kuran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını taşıyoruz. Onun hissettiği vatan, millet sevgisini aynı şekilde hissederek, kendini yukarıda görmeden vatandaşımız için çalışacağız. Ödemiş'e birçok belediye başkanımız hizmet etti. Hepsinin burada izi var. Özellikle Aziz Kocaoğlu başkanımın selamını getirdim. Onun burada ayağının basmadığı toprak kalmadığını biliyorum. Ben de size söz veriyorum. Aziz Kocaoğlu ne kadar burada olduysa, Cemil Tugay da o kadar burada olacak."

“KARŞIYAKA VE KONAK NEYSE ÖDEMİŞ DE ÖYLE OLACAK”

İlçede yaşanan sorunlara da değinen Cemil Tugay, “Burada yaşadığınız sorunların farkındayız. Hepsine müdahale etmek için bu göreve talibiz. Mehmet Eriş ağabeyimin yaptığı değerli hizmetler için teşekkür ediyorum. Şu anda yanımızda olduğu için de teşekkür ediyorum. En iyi hizmeti yapmak için geliyoruz. İzmir'in Konak’ı, Karşıyaka’sı neyse Ödemiş'i de öyle olacak. Bu benim size sözüm” diye konuştu.

BAŞKAN ERİŞ ADAYLAR İÇİN OY İSTEDİ

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de Kaymakçı'nın her zaman seçimlerin kaderini belirlediğini vurgulayarak, “Biz ilçe halkının sağduyusuna inanıyoruz. Ama bugün biraz da sol duyu egemen olsun. Belediye başkan adaylarımız için sizden destek istiyoruz” diye konuştu.

CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan ise seçimlere kısa bir süre kaldığını ve çalışmaları soluksuz sürdürerek CHP bayrağını bütün ilçelerde dalgalandırmak istediklerini vurguladı.