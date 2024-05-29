Şehir merkezinde yoğun kullanımdan dolayı yıpranan ve hasar gören yollar, fen işleri ekiplerinin özverili çalışmalarıyla onarılıyor.

Yedi Ayrı Ekip Görevde

Ödemiş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yedi ayrı ekip, program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Hava şartları, altyapı çalışmaları ve yoğun kullanım nedeniyle zarar gören yollarda yapılan bakım ve onarım çalışmaları, trafik akışını daha konforlu hale getirmek ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Öncelikli Caddelerde Çalışmalar Tamamlandı

Asfalt yama çalışmalarının ilk etapta yoğunlaştığı cadde ve sokaklarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Şehit Erdal Bodur, Anadolu Caddesi ve Saraçoğlu Caddesi'nde çalışmalar tamamlanırken, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.

Trafik Konforu ve Güvenliği Artıyor

Ana yollarda meydana gelen çukurlar ve bozulmalar, trafik konforunu olumsuz etkilerken sürücülere de zor anlar yaşatıyordu. Bu sorunların giderilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi Fen İşleri ekipleri, koordineli bir şekilde asfalt yama çalışmalarını hızlandırdı. Belediye yetkilileri, ilçe genelinde tüm bozuk yolların onarılacağına ve trafik güvenliğinin sağlanacağına dair vatandaşlara güvence verdi.

Vatandaşlardan Destek ve Teşekkür

Çalışmalardan memnuniyet duyan Ödemiş halkı, belediyelere teşekkürlerini iletti. Yolların kısa sürede daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, belediye ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir ettiklerini belirttiler.