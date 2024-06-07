İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ödemiş Organize Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ilçede yaşayan S.S'nin yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin 2 ayrı adresine düzenlediği baskında ruhsatsız 4 tabanca ile 223 fişek, 4 tüfek, 2 uçaksavar fişeği, 14 uzun namlulu silah fişeği, 2 muşta, çok sayıda bıçak ve silah parçası ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.