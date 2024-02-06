Kripto para borsası ve Web3 teknolojisi şirket olan OKX’in yatırım kolu OKX Ventures, 2024 Bitcoin trendlerine ve kripto ekosistemi beklentilerine genel bir bakış sunmak amacıyla 2024 Bitcoin Görünümü raporunu yayımladı.



BİTCOİN VERİ BÜYÜKLÜĞÜ 540 GİGABYTE’I AŞTI



Raporda, zincir içi veri büyümesi açısından, Bitcoin blokzincirinin boyutunun, 16 Ocak itibarıyla 540 gigabyte’ı aştığı tespit edildi. Üç yıl öncesiyle kıyaslandığında yüzde 70’lik bir veri büyümesine işaret eden bu rakam, piyasa değeri açısından ilk sırada yer alan Bitcoin’in yaygınlaştığı gerçeğine de ışık tuttu. Bitcoin’in diğer kripto para birimlerinin yükselişine rağmen, kripto varlıklarının toplam piyasa değerinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olarak pazara liderlik ettiğini vurgulayan OKX Ventures Kurucusu Dora Yue, “2023'te ortaya çıkan varlık ihraç protokollerinden Bitcoin Ordinalleri, ekosistemdeki inovasyonun lokomotifi oldu. Bitcoin'in en küçük parçası olarak kabul edilen satoshi’leri benzersiz NFT’lere dönüştüren bu teknoloji, hızla benimsendi. 2023 yılında OKX Wallet’ta 120 bini aşkın cüzdanda, 1 milyar doları aşkın Ordinal işlem hacmi görüldü. Daha sonra BRC-20, RGB, Taproot Assets, Runes, Taro, Atomicals, TAP, PIPE ve daha fazlası gibi çeşitli varlık ihraç protokolleri ortaya çıktı. BRC-20 transferlerinin sayısı 45,4 milyonu aştı. Bitcoin Ordinallerinin 2024’te önemli bir rol oynayacağını öngörüyoruz” dedi.



BİTCOİN YARILANMADAN SONRA YÜZDE 400 DEĞER KAZANDI



Raporda ayrıca, Nisan 2024’te yaşanması beklenen ve madencilik ödüllerinin yarı yarıya azaltılmasını öngören yarılanmaya da değinildi. Yarılanmanın BTC ekosistemine daha fazla yarar sağlamasının beklendiğine değinilen raporda, geçmiş verilerin, Bitcoin’in önceki yarılanmaları takip eden 12 ay içinde, yüzde 400’ün üzerinde değer kazandığını gösterdiği vurgulandı. Öte yandan SEC tarafından verilen Bitcoin spot ETF onaylarının, Bitcoin’in sahip olduğu değerin tanınması anlamına geldiği ve kripto pazarına önemli miktarda sermaye çekmesi beklendiği değerlendirildi.



Bitcoin ekosisteminin dinamik büyümesini ve dönüşümünü gözlemlemenin ilham verici olduğunu belirten Dora Yue, “Yeni ihraç protokollerine yönelik inovasyonlar, varlık ihraç standartlarının fizibilitesinde ve güvenliğinde önemli gelişmelere sebep oluyor. Katman 2 çözümleri, Bitcoin ağına ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik geliştirmeleri sunarken, tüm bu yenilikler Bitcoin likiditesini güçlendirerek ekosistemin sürekli büyümesini ve gelişmesini sağlıyor” dedi.



