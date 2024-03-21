CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, güne Selgeçen Modeka İş Merkezi’ni ziyaret ederek başladı. Burada İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Demir ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Kınay, iş merkezi ve sorunları hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası iş merkezini dolaşan Kınay, buradaki işyeri sahipleri ile sohbet ederek sorunlarını dinleyip bu sorunlara getirilecek çözümlerle ilgili konuştu.

Belediye Çalışmalarının Doğru ve şeffaf yürütülmesi gerekir

Program sonrası Karabağlar’da hizmet üreten mimar, mühendisler, müteahhit ve sektör bileşenleri ile toplantı gerçekleştiren Kınay, “ Mimar ve mühendisler, müteahhitler ve belediyeler proje ve çalışmalar konusunda doğru ve şeffaf bir süreç ilerletmezse kentin ve tüm paydaşların zararına gelişen süreçler oluşur” dedi. Karabağlar Belediyesi’nde çalışmaların hızlı, doğru, teknolojiyi kullanarak daha etkin gerçekleştirileceği bilgisini veren Kınay, kurumsal yapısı güçlü, şeffaf bir çalışma süreci yürütüleceğini belirtti.

Yeni açılacak semt evleri hakkında konuştu

Toplantının ardından Muammer Akar Mahallesi’ni ziyaret eden Kınay, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kınay, yaşanan sorunlar için 1 Nisan’dan sonra hızla harekete geçerek çalışmalarını gerçekleştireceklerini belirtti. Esnaf ziyaretinin ardından halk buluşması gerçekleştiren Kınay, burada yapılacak yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Semt evleri hakkında konuşan Kınay, Karabağlar’da Belediye tarafında yapılan semt evlerinin özellikle kadınlar için çok önemli olduğunu ancak bu sayının artırılması gerektiğini ifade etti. Proje lansman toplantısında da açıkladığı gibi mahallelerde yeni semt evleri açılacağının altını çizen Kınay, bu yeni açılacak semt evlerinin konum itibariyle diğer mahallelerle ortak kullanılabilecek noktalarda olacağını, yapılacak çalışmalarla kadınlar, gençler ve çocuklara dokunacaklarını ifade etti

Bakım merkezleri ve bakım hizmetleri desteğimiz artacak

Halk buluşmasının ardından Kınay, Sıcak Yuvam Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Burada bakım merkezi hakkında bilgi alan Başkan Adayı Kınay, sonrasında bakım evinde kalan vatandaşlarla buluştu. Onların sorunlarını dinleyen Kınay, yaşanan sorunlara yönelik yürütülecek projeler hakkında bilgi verdi. Sosyal Belediyecilik ile özel gereksinimli vatandaşlar ve sağlık ve bakım desteği ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik çalışmalar ile ailelerin yanında olacağını belirtti.

5 yeni kapalı pazaryeri yapılacak

Sıcak Yuvam Bakım Merkezi ziyaretinin ardından Kınay, Refet Bele Mahallesi’nde pazaryerini ziyaret etti. Burada Pazar esnafı ve vatandaşlarla buluşan Kınay, onların sorunlarını dinledi. Karabağlar’ın önümüzdeki dönem yeni, modern ve çok amaçlı olarak kullanıma uygun pazaryerlerine kavuşacağını belirten Kınay, haftanın 7 günü farklı kullanımlara hizmet edecek pazaryerleri olacaklarının altını çizerek ilk etapta 5 yeni kapalı pazaryeri yapılacağını ifade etti.

İftarı Gülyaka Mahallesi’nde yaptı

Pazar ziyaretinin ardından Kınay, Gülyaka Mahallesi’ni ziyaret etti. İftar için Akbıyık Ailesi’ne konuk olan Kınay, burada aile ile sohbet etti. Sıcak ev sahiplikleri ve güler yüzleri için aileye teşekkür eden Kınay, Karabağlar’ı birlikte dayanışma içerisinde büyüteceklerini ifade etti. İftarın ardından mahalle sakinleri ile bir araya gelen Kınay, Karabağlar’ın daha güzel bir yer olması için verecekleri mücadele hakkında konuştu. Mahalle sakinleri ile buluşmasının ardından Yeşildağ Kıraathanesi’nde vatandaşlarla buluşan Kınay, çocuklar için yeni projeler geliştireceklerini belirtti. 5 yıl içerisinde 10 yeni anaokulu 4 yeni kreş açacaklarını belirten Kınay, çocukların sokakta güvenle oynayabildiği bir Karabağlar için çalışacaklarını ifade etti. Sonrasında Konya Seydişehir Kozlu Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Kınay, burada vatandaşlarla sohbet etti. Karabağlar’ın ortak yönetim anlayışıyla yönetileceğini ifade eden Kınay, kurulacak meclis ve komisyonlarla vatandaşların da söz sahibi olduğu bir belediyecilik olacağını belirterek, “Önümüzdeki 5 yılda daha çok sosyal belediyecilik yapacağız” dedi.