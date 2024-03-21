Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Ödemiş ve çevre ilçelerde; halk arasında 'Ormanbank' olarak bilinen grubun; hazine arazisi satıp kiralama veya orman müdürlüklerinde sözde tanıdıkları vasıtasıyla orman ihalelerinden kar payı verme vaadi ile vatandaşlardan yüklü miktarda para topladıklarını tespit etti. Yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen dolandırıcılar O.A., A.G., M.B. ve Ü.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.



50 MİLYON LİRA TOPLAMIŞLAR

Öte yandan yapılan incelemelerde dolandırıcıların, çok sayıda vatandaştan 50 milyon lira para topladığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.