ÖSYM'nin yazılı açıklamasına göre, 8 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde ise 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav girecekleri yer bilgisini içeren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

Açıklamada ayrıca, adaylara sınav saatleriyle ilgili uyarılarda bulunuldu. 2024-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ve 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi. 2024-YKS'nin 3. Oturumu olan Yabancı Dil Testi için ise adayların saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı ifade edildi.