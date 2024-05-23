Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekmek için düzenlenen mitingler, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Tarsus, Eskişehir, Fatsa ve Burhaniye gibi farklı kentlerde gerçekleştirilecek. Bu mitinglerin amacı, emeklilerin alım gücünün düşmesine karşı seslerini duyurmak ve taleplerini kamuoyuna iletmektir.

CHP'den Büyük Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, en düşük emekli aylığının artırılması gerektiğini vurguladı. Özel, memurlara yapılan zamın emeklilere de yansıtılması gerektiğini belirtti ve tüm emeklileri mitinge davet etti.

Emeklilerin Talepleri

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın talepleri arasında, en düşük emekli aylığının artırılması, bayram ikramiyesinin yükseltilmesi, sağlık hizmetlerinin kolay erişilebilir olması, sendikal hakların tanınması ve emeklilerin görüşlerinin dikkate alınması yer alıyor.

Kök Maaş Sorunu

Özellikle kök maaşları 8 bin liranın altında olan emekliler, enflasyon oranında yapılan zamın kendilerine yeterli gelmediğini belirtiyor. Bu durumda, yaklaşık 9 milyon emeklinin temmuz ayında aylıklarının 10 bin lira olarak kalması bekleniyor, yani sıfır zam alacaklar.