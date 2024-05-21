Otomotiv sektörü, AB'nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II'nin 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olması nedeniyle büyük bir kampanya yarışına girdi. Markalar, ellerindeki sıfır otomobilleri bu tarihe kadar satmak zorunda oldukları için adeta zararına satış yapıyor.

Kampanyalarla dolu mayıs ayı

Fiat, Toyota, BYD, Chery, Suzuki, Citroen, Honda, MG, Opel, Peugeot ve Skoda gibi birçok marka, Mayıs ayı boyunca çeşitli kampanyalarla tüketicileri cezbediyor. Sıfır faizli kredi imkanları, takas indirimleri ve çeşitli hediyeler, otomobil almak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Sektör temsilcileri uyarıyor: "Fiyatlar daha da düşebilir!"

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 7 Temmuz'a kadar kampanyaların devam edeceğini ve hatta fiyatların daha da düşebileceğini belirtiyor. Bozkurt, tüketicilere bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyor.

Hangi marka hangi kampanyayı sunuyor?

BYD: ATTO 3 modeli için 200 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve takas indirimi.

ATTO 3 modeli için 200 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve takas indirimi. Chery: Omoda 5, Tiggo 7 PRO ve Tiggo 8 PRO modelleri için 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi.

Omoda 5, Tiggo 7 PRO ve Tiggo 8 PRO modelleri için 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi. Citroen: C3, C3 Aircross, Jumpy Spacetourer, Ami, C4, C4 X, ë-C4, ë-C4 X ve C5 Aircross modelleri için çeşitli kredi imkanları.

C3, C3 Aircross, Jumpy Spacetourer, Ami, C4, C4 X, ë-C4, ë-C4 X ve C5 Aircross modelleri için çeşitli kredi imkanları. Fiat: Egea Sedan, Egea Cross ve Cross Wagon modelleri için 250 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya takas indirimi.

Egea Sedan, Egea Cross ve Cross Wagon modelleri için 250 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya takas indirimi. Honda: City modeli için 250 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 225 bin TL nakit indirimi.

City modeli için 250 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 225 bin TL nakit indirimi. MG: ZS ve HS modelleri için takas indirimli fiyatlar ve yüzde 1,99 faizli kredi.

ZS ve HS modelleri için takas indirimli fiyatlar ve yüzde 1,99 faizli kredi. Opel: Corsa, Astra, Combo Life, Combo Cargo ve Zafira Life modelleri için çeşitli kredi imkanları.

Corsa, Astra, Combo Life, Combo Cargo ve Zafira Life modelleri için çeşitli kredi imkanları. Peugeot: 2008, E-2008, 408, 308, E-308, 508, 208, E-208, 3008, 5008, Rifter, Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van modelleri için çeşitli kredi ve takas imkanları.

2008, E-2008, 408, 308, E-308, 508, 208, E-208, 3008, 5008, Rifter, Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van modelleri için çeşitli kredi ve takas imkanları. Skoda: Fabia, Kamiq, Scala, Kamiq Monte Carlo, Octavia, Karoq ve Kodiaq modelleri için çeşitli kredi ve takas imkanları.

Fabia, Kamiq, Scala, Kamiq Monte Carlo, Octavia, Karoq ve Kodiaq modelleri için çeşitli kredi ve takas imkanları. Suzuki: Tüm modellerde 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi ve takas desteği.

Tüm modellerde 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi ve takas desteği. Toyota: Tüm modellerde fren balataları, amortisörler, silecekler ve debriyaj setlerinde yüzde 25 indirim, 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 indirim, bakım işçiliğinde yüzde 15 indirim ve Toyota Garanti ON programı.