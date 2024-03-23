CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programının ilk gününü tamamladı. Bu önemli ziyarette, Özel, AK Parti Büyükşehir Adayı Hamza Dağ'ı sert bir dille eleştirirken, seçmenlere "Türkiye İttifakı" çağrısında bulundu.

İzmir Seçimlerine Yönelik Hazırlıklar

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de önemli temaslarda bulundu.

Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluşma

Güne şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek başlayan CHP Lideri Özel, İzmir programında sık sık vatandaşlarla buluşarak onların sorunlarını dinledi.

İş Dünyası ile İstişareler

Özel'in ziyaretlerinden biri de Ege İhracatçı Birlikleri oldu. İş insanlarıyla yapılan toplantılarda, İzmir'in ekonomik potansiyeli ve sorunları ele alındı.

AK Parti'ye Sert Eleştiriler

Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, AK Parti Büyükşehir Adayı Hamza Dağ'ı eleştirdi. Dağ'ın, "korkunun ecele faydası yok, İzmirli dayatmayı sevmez" sözlerine tepki gösteren Özel, İzmir'in haklarının AK Parti tarafından verileceğine inanmadığını belirtti.

Türkiye İttifakı Çağrısı

Özel, seçmenlere Türkiye İttifakı çağrısında bulunarak, siyasi partiler arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

"KİM PANİK HALİNDE?"

Özel, Dağ'ı hedef alarak, "Ben panik halinde rozetimi mi çıkardım? Rozetimden mi utandım? Panik halinde bıyıklarımı mı incelttim? Panik halinde genel başkanımın resimlerinden mi kaçtım? Panik halinde 'Ben aslında onlardan değilim. Size benziyorum mu' dedim? Meclis'te içki yasağını en sert savunan kişiyken, meyhanelerin olduğu sokaklara panik halinde girip, klipleri ben mi çektirdim? Kim panik halinde? Hamza Dağ yanlış anlamış. 'Beni acil ara' diyen ben değilim. Kendi genel başkanı. Hamza, Tayyip Beyi acil ara. İzmirliler’e benziyormuşsun, kızıyor. Olmadık işler yapıyormuşsun, kızıyor. 'Hamza beni acil ara' esprisine tahammül edemeyerek, 4 genci apar topar gözaltına aldıran, Hamza Dağ'ın mensubu olduğu AKP zihniyetidir. Dayatma dediğiniz budur. 4 genç 'Hamza beni acil ara' dese ne olur?” ifadelerine yer verdi.