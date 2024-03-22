Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ’ın İzmir iş dünyası toplantısında “Özgür Özel panik halinde. İzmir’de işlerin iyi gitmediğinin farkındalar” sözlerine karşılık veren Özel, “Düne kadar mecliste içki yasaklarının, saat yasağını en sert savunan kişiyken meyhanelerin olduğu sokaklara panik halinde girip klipleri ben mi çektirmişim? Kim panik halindeymiş?” dedi.

En büyük anket 31 Mart günü yapılacak

Anket sonuçlarının nasıl gittiği sorusunu da yanıtlayan Özel, “En büyük anket 31 Mart günü yapılacak. Seçim yaklaştıkça anket söylemek seçmeni yönlendirmeye yönelik oluyor. Ama son değerlendirmemeden bugüne her gördüğüm anketin daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. 31 Mart tarihinde İzmir’de büyük başarı yakalayacağız. İzmir’in beklediği değişimi, dönüşümü gerçekleştireceği. Bundan önceki belediye başkanlarımız konvansiyonel belediyecilik anlamında üzerine düşeni fazlasıyla yaptılar. İzmir CHP’ye, Cumhuriyete ve ülkesine çok şey veren bir kent. Ege Bölgesi’nde 6 buçuk milyarlık Ar Ge’nin, 3 buçuk milyarı İzmir’de yapılıyor. İhracın ithalatı karşılama oranı Türkiye’de yüzde 70, Ege Bölgesi’nde yüzde 205, İzmir’de yüzde 300’ün üzerinde. Bu rakamları gördüğümüzde İzmir ülkeye bu kadar çok şey veriyorken, çok üstü düzeyde hizmetler bekliyor. Bununla ilgili CHP daha önce Avrupa Birliği’nde ki ilgili raportörlerin de Türkiye’de en iyi belediye olarak tanımadıkları Karşıyaka belediyesi ve belediye başkanımız Cemil Tugay’ın sürdürülebilir kalkınma noktasında AB standartlarını tam sağlamış hatta ilerisinde olan bir belediyeyi yönettiğini görmemiz lazım. Bugüne kadar sadece 6 kadın belediye başkanımız olmuştur. İzmir kadın erkek eşitliğinin, kadın özgürlüğün bu kadar üst düzeyde olduğu ve bunları Cumhuriyete borçlu olan bu kente borcumuz bir dahaki seçimlerde 15 kadın belediye başkan adayıdır” ifadelerine yer verdi.

İzmir CHP’nin özgürlüğüne alışıktır

Hamza Dağ’ın Özel’in panik halinde olduğu yönündeki eleştirisine de cevap veren Özel, “Ben panik halinde rozeti mi çıkarmışım? Panik halinde bıyıklarımı mı inceltmişi? Panik halinde genel başkanımın resimlerinden mi kaçmışım. Panik halinde ben aslında onlardan değilim size benziyorum mu demişim? Düne kadar mecliste içki yasaklarının, saat yasağını en sert savunan kişiyken meyhanelerin olduğu sokaklara panik halinde girip klipleri ben mi çektirmişim? Kim panik halindeymiş? Ben Hamza Dağ hakkında çok konuştuğumu bilmiyorum ama Hamza Dağ benimle konuşmak istiyor. O yanlış anlamış. Beni acil ara diyen genel başkan ben değilim kendi genel başkanı. Hamza, Tayyip Beyi acil ara. İzmirlilere benziyormuşsun kızıyor. Olmadık işler yapıyormuşsun kızıyor. O ‘Hamza beni ara esprisine’ tahammül edemeyip 4 tane genci apar topar gözaltına aldırtan Hamza Dağ’ın mensubu olduğu AK Parti zihniyetidir. Dayatma dediğiniz budur. İzmir dayatmaya gelmez diyor. Türkiye’ye yaşam biçimi dayatmasını kimler hangi coğrafyalarda yapıyor bir baksınlar. Bir de İzmir kime ne dayatmış ona baksınlar. İzmir CHP’nin özgürlüğüne alışıktır” dedi.