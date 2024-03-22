31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkanlarına destek ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener’i Efeler ziyaretinde makamında ağırlayan Başkan Atay, daha sonra eşi Güneş Atay ile birlikte Genel Başkanın Nazilli, Köşk ve Kuşadası’nda düzenlenen programlarına katıldı.

Başkan Atay, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı, ilçe belediye başkan adayları, il-ilçe teşkilatları ve vatandaşlarla Kuşadası'ndaki açık hava toplantısında bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği programda Akşener, belediye başkan adayları için oy istedi.