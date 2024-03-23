CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel’in Selçuk İstasyon Meydanı’nda düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı. Burada yaptığı açıklamalarda, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktığını iddia etti. Özel'e göre, bu kişilerden biri Filiz Ceritoğlu Sengel, diğeri ise Ekrem İmamoğlu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Filiz Ceritoğlu Sengel’in Selçuk İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına katıldı.

Özel, meydanda toplanan kalabalığa seslendi.

Selçuk'un turistlerin akınına uğradığı ve ekonominin canlandığı bir yer olduğunu vurgulayan Özel, "Filiz Başkan, pandemiye rağmen ne belediyenin işçisini ne de esnafı mağdur etmeyen güçlü kararlı bir yönetim sergiledi" şeklinde konuştu.

Bazı şeylerin kolay olmadığını savunan CHP Lideri Özel, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Filiz Ceritoğlu Sengel ile özel olarak ilgilendiğini ileri sürdü.

CHP Lideri Özgür Özel'in açıklamasının ilgili bölümü şöyle;

"Süleyman Soylu, uzun süre İçişleri Bakanlığı yaptı. Türkiye’de 2 kişiye kafayı taktı. Bir tanesi Filiz Ceritoğlu Sengel, diğeri Ekrem İmamoğlu. İkisiyle özel olarak uğraştı. Mahkemelere verdi, hatta Ekrem Bey’e kumpaslar kurarak ceza aldırdı. Burada Filiz’e kafayı taktı. Vay efendim nasıl Selçuk yerine ‘Efes Selçuk’ dermişsin ve halen daha mahkememiz sürüyor. Ama Süleyman Soylu’ya o gün söylediğimi bugün bir kez daha söyleyeyim; Filiz Başkan, sen kimseden korkma. Karıncanın kardeşi var o da CHP’lilerdir. 5 yıl önce elini kaldırdım, beni pişman etmedi."