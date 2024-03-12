Türkiye'nin siyasi atmosferinde son günlerde gündemi meşgul eden bir konuşma, CHP lideri Özgür Özel'in Çatalca'da yaptığı açıklamalar oldu. Özel, AK Parti seçmenine hitap ederek dikkat çekici bir mesaj iletti. Siyasetin kurallarını vurgulayan Özel, "Siyasette kuraldır; sarı kartı gösterirsen, kırmızı ışığı yakarsan, ben çantada keklik değilim dersen; senin değil, o holdinglerin, ultra zenginlerin vergilerini artıracak" ifadelerini kullandı.

Siyasette Kurallar ve Çatalca Açıklamaları

Siyasetin dinamiklerini anlamak, her bir seçmenin üzerinde etkili bir şekilde hissettiği bir konudur. Özgür Özel, Çatalca'da yaptığı konuşmada, siyasetin kurallarına vurgu yaparak seçmenleriyle iletişim kurmaya çalıştı. Siyasette sarı kartın ne anlama geldiğini ve kırmızı ışığın neden yakıldığını anlatan Özel, bu durumun sadece bireyleri değil, holdingleri ve ultra zenginleri de etkileyeceğini vurguladı.

Özel'in Vergi Politikaları

Özel'in konuşmasında öne çıkan bir başka konu da vergi politikaları oldu. CHP Genel Başkanı, "Ben çantada keklik değilim" diyerek, seçmenlere seslendi.